Переезд не помог: наркоман из Кургана устроил наркопритон в Тюмени

СЕГОДНЯ 06:30 2018-12-06T06:32:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Наркоман из Кургана устроил всвоей квартире наркопритон. Молодому человеку мать купила жилье, что бы тот переехал и начал новую жизнь, а сын вернулся к старому. Теперь ему грозит лишение свободы.

Прокуратура Ленинского округа Тюмени уже утвердила обвинение по его уголовному делу и направила в суд, сообщили в надзорном ведомстве.

Установлено, что 25 летний курганец в 2012 году был осужден на 6 лет 8 месяцев лишения свободы за попытку сбыта наркотиков. В июле 2017 года он условно-досрочно освободился. Мать, чтобы изолировать сына от наркоманского окружения, купила для него в Тюмени квартиру. Но это не помогло. В октябре 2018 года он за бесплатную дозу вещества стал пускать к себе наркоманов. 19 октября в злачную квартиру нагрянули полицейские. Молодой человек и шесть его гостей в этот момент были в наркотическом опьянении.

За систематическое предоставление помещения для потребления наркотических веществ (ч. 1 ст. 232 УК РФ) молодой человек может до 4 лет провести за решеткой.