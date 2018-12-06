В Тюменской области трех депутатов сельской думы лишили мандатов

СЕГОДНЯ 06:06 2018-12-06T06:06:41+03:00

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Трое депутатов сельской Думы в Юргинском районе лишились мандатов. Они не захотели предоставлять сведения о доходах своих супругов за 2017 год. по требованию прокуратуры трое депутатов досрочно прекратили свои полномочия

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» народные избранники обязаны отчитываться о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга. Тот кто это отказался делать, подлежит освобождению от должности.

В связи с этим прокуратура внесла председателю Думы представление об устранении нарушений закона. После этого депутаты подали заявления о сложении полномочий и их полномочия были досрочно прекращены на заседании Думы, сообщили в прокуратуре Юргинского района.