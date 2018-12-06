Погода 6 декабря в Тюмени: тепло и пасмурно

СЕГОДНЯ 05:14 2018-12-06T05:14:03+03:00

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Четверг, 6 декабря, в Тюменской области будет теплым и пасмурным. Местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха -6 -10 градусов. Ветер 3-7 м/с.

В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске небо затянут облака, день ожидается серым и без осадков. Температура воздуха составит -7 градусов, к ночи похолодает до -12. Ветер будет 3-5 м/с.

В Тобольске днем пройдет небольшой снежок. Столбики термометров поднимутся до -6 градусов, ветер 3-8 м/с. В Ишиме -9 -10 градусов облачно, без осадков, ветер 3-7 м/с.

В народном календаре 6 декабря считается Митрофановым. В этот день устраивали гуляния — собирали со всех домов муку, пекли пироги и варили пиво. После этого начиналось застолье, сопровождавшееся обычно разными играми.

В Митрофанов день наши предки предсказывали погоду на лето. Если 6 декабря шел мелкий снег и дул ветер с севера, то 6 июня должен был пролиться холодный дождь.