2018-12-05T20:45:36+03:00
Общество

Тюменские школьники написали итоговое сочинение

Успешная сдача является допуском к государственной итоговой аттестации
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские школьники написали итоговое сочинениеТюменские школьники написали итоговое сочинениеФото: Татьяна Коркина
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Более 9 тысяч одиннадцатиклассников написали сегодня, 5 декабря, итоговое сочинение в своих школах. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, продолжительность написания итогового сочинения составляет ровно 235 минут, а для участников с ограниченными возможностями здоровья – на полтора часа больше. Рекомендуемый объем сочинения – не менее 350 слов, итогового изложения - 250-300 слов.

Написание итогового сочинения или изложения (для детей-инвалидов) является для будущих выпускников допуском к государственной итоговой аттестации. Кроме одиннадцатиклассников его могут написать и выпускники прошлых лет, чтобы затем представить его результаты для поступления в вузы.

Среди тем итогового сочинения, выбранных на 2018-2019 учебный год: «Доброта и жестокость», «Искусство и ремесло», «Месть и великодушие», «Отцы и дети», «Мечта и реальность». Комплекты тем для разных регионов размещаются на официальном информационном портале ЕГЭ за 15 минут до начала сочинения по местному времени.

Все места проведения сочинений оборудованы металлоискателями, средствами видеонаблюдения и подавления сигналов мобильной связи. Кроме того, в день его написания в местах проведения могут присутствовать наблюдатели, журналисты и должностные лица Рособрнадзора. Участникам запрещено иметь при себе средства связи, различную аппаратуру, словари и др. Нарушившие правила участники с сочинения удаляются.

- Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации, — говорит начальник центра оценки качества образования ТОГИРРО Сергей Лунев. — Ребята с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения могут писать изложение.

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