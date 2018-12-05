2018-12-05T20:02:19+03:00
Общество

В Ярковском районе определили лучшего обвальщика мяса

В Покровском состоялся региональный этап конкурса «Славим человека труда!»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Ярковском районе определили лучшего обвальщика мясаВ Ярковском районе определили лучшего обвальщика мясаФото: pixabay.com
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В селе Покровское Ярковского района состоялся региональный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший обвальщик мяса». Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, в борьбе за звание лучшего приняли участие 8 конкурсантов из АО «Мясокомбинат Ялуторовский», АО «ПурагроУк», ООО «Ишимский мясокомбинат», ООО «Ясень-Агро», ООО ТПК «КООППРОМ».

Участникам предстояло пройти два этапа – теоретический и практический, а перед этим с ними провели подробный инструктаж по технике безопасности. Специалисты в разделке туш показали себя настоящими профессионалами, поэтому членам жюри было нелегко сделать правильный выбор. Однако лучший результат показал обвальщик мяса АО «ПурагроУк» Алексей Цветков, который трудится в профессии уже более 18-ти лет, и осваивал профессию прямо на предприятии.

С помощью специализированной литературы и с большим желанием учиться, он смог достичь высокого мастерства и сегодня уже перевыполняет нормы выработки, добивается максимального выхода готовой продукции при обвалке мяса. Также Алексей освоил европейскую разделку мяса и производство полуфабрикатов.

На втором месте оказалась обвальщица мяса «Ишимского мясокомбината» Наталья Румянцева. Женщина – опытный сотрудник, которая владеет технологией обвалки мяса свинины и говядины, технологией жиловки мясного сырья. Помогает Наталья и молодым кадрам, которым передаёт свои знания.

Третье место – у обвальщика мяса «Мясокомбината «Ялуторовский» Линара Сайфуллина. Линар – не только опытный специалист, но и «конкурсант со стажем». С 2014-го года он принимает участие в различных конкурсах как на предприятии, так и региональных соревнованиях.

Победители и призеры получили дипломы и призы, остальным конкурсантам вручили спонсорские призы от предприятий-участников.

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