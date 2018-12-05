В Тюмени праздничным концертом завершили Год волонтера

5 Дек. 17:37 2018-12-05T17:37:30+03:00

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Большим праздником в Тюмени завершают Год добровольца. Более тысячи волонтеров всех возрастов от школьников до пенсионеров приехали их разных уголков региона, чтобы вместе подвести итоги волонтерского движения.

- Волонтеры всегда рядом. Они рука об руку. Мы очень ценим ваш труд. И всегда видим, хотя не всегда успеваем сказать вам «спасибо». Но вы же работаете не ради «спасибо», а для того, чтобы жизнь в нашем регионе стал еще лучше, - отметила заместитель губернатора, руководитель департамента социального развития Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Напомним, что 2018 год Президентом России объявлен Годом добро-вольца. И за этот год в Тюменской области сделано очень много. Сей-час в регионе создано четырнадцать добровольческих направлений. В них работают более 105 тысяч волонтеров. Тюменцы были активными участниками всероссийской акции «Добровольцы – детям», а также во всероссийском конкурсе «Добровольцы России». Пять тюменских проектов вошли в шорт-лист, а из 90 проектов со всей России четыре проекта от нашего региона стали участниками программы Акселерат.

В городах и районах области проведено более тысячи акций и меро-приятий по различным направлениям добровольчества. Свыше пяти тысяч человек побывали на площадках открытия Года добровольца. В областной смене лидеров добровольческого движения приняли уча-стие около трехсот лидеров и руководителей. Пятьсот человек прошли обучение в Школе волонтеров.

В Тюменской области добровольческое движение включились люди совершенно разных профессий, национальностей, возрастов. Но всех их объединяет одно – стремление помогать, поддерживать, совер-шать добрые дела и делать наш мир лучше.

Так, силами волонтеров благоустроено 1300 памятников и захороне-ний. Повязано сто семьдесят тысяч георгиевских ленточек. Высажены более десяти тысяч деревьев, собраны более двух тонн макулатуры и семи тонн мусора.

За 2018 год поддержано более 90 добровольческих проектов. На их реализацию выделено более шести миллионов рублей. И это не весь перечень тех, событий, главными участниками которых стали волон-теры Тюменской области.

Деятельность волонтеров охватывает самые разные сферы жизни. Например, на базе Областного геронтологического центра действует ресурсный центр «серебряных» волонтеров, где пожилые люди помо-гают своим ровесникам, а также ведут активный образ жизни, получа-ют новые профессии, проводят занятия, организуют различные акции.

Областной патриотический центр стал ресурсным для «Волонтеров Победы», Областной центр профилактики и реабилитации профилак-ти- для профилактического волонтерства. Центр спортивной подготов-ки и проведения спортивных мероприятий активно использует волон-теров для проведения соревнований самого разного уровня.

Государственный медицинский университет – для «Волонтеров – ме-диков». Региональный клуб молодых людей с особенностями здоровья «Горизонт» аккумулирует работу по развитию инклюзивного добро-вольчества. Тюменское областное общественное детское движение "ЧИР" поддерживает экологов-волонтеров. Каждая организация - центр притяжения своей целевой аудитории и пространство возмож-ностей для волонтеров по соответствующим направлениям.

Координирует всю работу добровольцев (волонтеров) Координационный ресурсный центр развития добровольческого движения в Тюменской области Дворца творчества и спорта «Пионер».

За вклад в реализацию Года добровольца в Тюменской области сегодня семь самых успешных проектов получили сертификаты на денежную поддержку, благодарности получили кураторы (руководители) и лидеры (волонтеры) направления «Добровольчество» в высших и средних учебных заведениях, лидеры добровольческих объединений в муниципальных образованиях, лидеры (волонтеры) профильных опорных центров.

В рамках программы для участников приготовлена интерактивная театрализованная программа, представление лучших практик добровольчества области. Завершится мероприятие концертной программой и торжественным награждением. Награды получат лучшие опорные центры развития добровольчества по направлениям, руководители добровольческих объединений в муниципальных образованиях, благодаря труду которых увеличивается количество волонтеров, реализуются новые интересные проекты.

В муниципальных районах (городских округах) региона также пройдут мероприятия, приуроченные Дню добровольца. 5 декабря Тюменская область присоединиться к Всероссийскому медиапроекту #Яволонтер, в рамках которого будет организован показ социального кинофильма «#Яволонтер. История неравнодушных». На праздничных площадках пройдут мастер-классы, панельные дискуссии, ярмарки вакансий волонтеров, выставки, презентации, флеш-мобы и многое другое.

Добавим, что торжества и праздничные мероприятия в честь окончания Года добровольца проходят сегодня по всей стране. Подведение итогов состоялось также на Международном форуме добровольцев в Москве, где активное участие принимают и тюменцы.

Год добровольца (волонтёра) подходит к концу, но деятельность волонтёров как партнёров государства на этом не заканчивается.