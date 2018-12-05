2018-12-05T16:39:49+03:00
Экономика

Тюменские предприниматели встретятся с ведущим бизнес-спикером страны

20 декабря в Тюмени пройдет мастер-класс Максима Батырева
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Фото предоставлено корпорацией «Бизнес-Мастер»Фото предоставлено корпорацией «Бизнес-Мастер»
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20 декабря в Тюмени пройдет мастер-класс Максима Батырева – самого востребованного российского бизнес-спикера, который прошел путь от рядового специалиста до топ-менеджера крупной компании. Мастер-класс «Управление сложными подчиненными» будет полезен менеджерам и руководителям, которые стремятся выстроить сверхэффективную команду.

Максим Батырев – известный российский менеджер, обладатель премий «Коммерческий директор года» и «Менеджер года», автор бизнес-бестселлеров «45 татуировок менеджера» и «45 татуировок продавана». На практике Максима Батырева более 400 мастер-классов и 75 000 участников: топ-менеджеры, собственники, руководители всех уровней.

В ходе мастер-класса «Как управлять сложными подчиненными» будут разобраны реальные кейсы из жизни, в которых каждый узнает себя и своих подчиненных. Вместе с участниками Максим Батырев разберет более 20 типажей сложных подчиненных и технологии работы с ними.

- Каждый менеджер мечтает о настоящей команде, но формировать из людей команду получается далеко не всегда. У каждого из них свой мотиватор, своя цель, свои причины работать с Вами, свои тайные умыслы, своё настроение и свой характер, – отметил Максим Батырев.

ПРОГРАММА

• Что делать с «проблемными» сотрудниками? С кем стоит работать и с кем пора расставаться?

• Как эффективно управлять сложными подчиненными, чтобы получать результат?

• Что делать с бунтарями, несогласными, звездами, борцами за власть, выгорающими, влюбленными и 25 другими типажами.

• Как не потерять ценные кадры и предотвратить развал команды?

• Как диагностировать проблемы с персоналом на ранних стадиях и предотвращать возможные катастрофы?

Также во время мастер-класса состоится розыгрыш подарков и презентация новой книги Максима Батырева «45 татуировок личности», участники смогут получить персональную подпись книги.

КОГДА

Дата проведения: 20 декабря 2018 (четверг) с 10:00 до 18:00.

ГДЕ

Место проведения: г. Тюмень, ул. Республики 142, Тюменский Технопарк. Программа и регистрация по ссылке: https://www.toptmn.ru. Количество мест на событие ограничено. Организатор: Корпорация «Бизнес-Мастер»

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