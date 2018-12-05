2018-12-05T15:34:29+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ присоединился к новому сервису SWIFT GPI - Global Payments Innovation

Ресурс позволяет отслеживать статус платежа на протяжении всего маршрута
Поделиться:
Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБОперационный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ в числе первых российских банков внедрил новую разработку Международной ассоциации SWIFT – Global Payments Innovation (GPI).

Ресурс SWIFT GPI – Global Payment Innovation позволяет клиентам быстро и эффективно управлять трансграничными платежными потоками. В настоящее время ресурс позволяет отслеживать статус платежа на протяжении всего маршрута, а также получать сведения по всем комиссиям банков-посредников при исполнении платежного документа в режиме online.

SWIFT планирует расширить функционал ресурса за счет ввода новых функций, в их числе: передача большого объема сопутствующей информации по платежу, мгновенная отмена платежа на любом участке исполнения до его фактического зачисления на счет конечного получателя, а также предварительное согласование параметров платежа с участниками расчетов до фактической отправки платежа и ряд других.

- Внедрение продукта SWIFT GPI было осуществлено в рамках большого проекта Банка УРАЛСИБ: были внесены изменения в текущие процессы Банка, адаптирована банковская система, изменена концепция реализации клиентских приложений. Кроме того, предстоит большая работа по интеграции продукта GPI в клиентскую часть банковских приложений. Это даст клиентам широкие возможности по управлению трансграничными платежами, – отмечает начальник Управления международных расчетов и документарных операций Юрий Кощуг.

- С внедрением SWIFT GPI клиенты Банк УРАЛСИБ получают сервис с новым уровнем прозрачности и скорости при проведении международных расчетов. Мы и впредь намерены предлагать своим клиентам самые лучшие решения и технологии международного уровня, - говорит Старший Вице-президент по операционной поддержке бизнеса Банка УРАЛСИБ Татьяна Кузнецова.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские Тюмени прикрыли поставку наркотиков в гипсовых фигурках из Петербурга
Стали известны причины поджога офиса судебных приставов в Тобольске
Уже несколько десятков тюменцев заявились на участие в забеге Дедов Морозов
Тюменские предприниматели расскажут о своём видении развития цифровой экономики
Тюменские молодые врачи посетили тренинг для создания командного духа
В Тюмени определят лучших гонщиков на льду
Врачи ишимской больницы поздравили одиноких стариков с наступающим Новым годом
В Тобольске появится предприятие по производству малеинового ангидрида
В Тобольске задержали мужчину с пятью осетрами
Тюменская предпринимательница стала победителем всероссийской акции Торгово-промышленной палаты
В преддверии нового года тюменцы активно скупают лотерейные билеты
Главу филиала отделения Фонда соцстраха в Тюмени оштрафовали за нарушение прав детей-инвалидов
Он настоящий: ямальцам доказали существование Деда Мороза
Тюмень попала топ-5 российских городов самыми с высокими елками
Пассажирский автобус столкнулся с большегрузом под Тюменью
Более 30 экипажей Росгвардии будут патрулировать Тюмень в Новогодние праздники
Сразу четыре светофора сегодня потухнут в Тюмени
Первое ледовое мероприятие на площади 400-летия Тюмени пройдет 27 декабря
Погода в Тюмени 19 декабря: ожидается похолодание