2018-12-05T15:34:29+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ присоединился к новому сервису SWIFT GPI - Global Payments Innovation

Ресурс позволяет отслеживать статус платежа на протяжении всего маршрута
Поделиться:
Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБОперационный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ в числе первых российских банков внедрил новую разработку Международной ассоциации SWIFT – Global Payments Innovation (GPI).

Ресурс SWIFT GPI – Global Payment Innovation позволяет клиентам быстро и эффективно управлять трансграничными платежными потоками. В настоящее время ресурс позволяет отслеживать статус платежа на протяжении всего маршрута, а также получать сведения по всем комиссиям банков-посредников при исполнении платежного документа в режиме online.

SWIFT планирует расширить функционал ресурса за счет ввода новых функций, в их числе: передача большого объема сопутствующей информации по платежу, мгновенная отмена платежа на любом участке исполнения до его фактического зачисления на счет конечного получателя, а также предварительное согласование параметров платежа с участниками расчетов до фактической отправки платежа и ряд других.

- Внедрение продукта SWIFT GPI было осуществлено в рамках большого проекта Банка УРАЛСИБ: были внесены изменения в текущие процессы Банка, адаптирована банковская система, изменена концепция реализации клиентских приложений. Кроме того, предстоит большая работа по интеграции продукта GPI в клиентскую часть банковских приложений. Это даст клиентам широкие возможности по управлению трансграничными платежами, – отмечает начальник Управления международных расчетов и документарных операций Юрий Кощуг.

- С внедрением SWIFT GPI клиенты Банк УРАЛСИБ получают сервис с новым уровнем прозрачности и скорости при проведении международных расчетов. Мы и впредь намерены предлагать своим клиентам самые лучшие решения и технологии международного уровня, - говорит Старший Вице-президент по операционной поддержке бизнеса Банка УРАЛСИБ Татьяна Кузнецова.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменские предприниматели встретятся с ведущим бизнес-спикером страны
Путевки в финал чемпионата Тюменской области по повышению правовой грамотности распределены
Тюменцы смогут узнать новые факты о регионе прогуливаясь по магазинам
В Тюменской области трое депутатов сложили полномочия после проверки прокуратуры
Микробиологическая лаборатория тюменской областной больницы в 10-ке лучших в России
Сбербанк предлагает комплексное решение по финансированию проектов долевого строительства
Тюменская спортшкола олимпийского резерва имени Луизы Носковой признана лучшей в стране
Банк УРАЛСИБ в Челябинске отметил 30-летний юбилей
Тюменской молодежи раскроют секрет создания узнаваемых брендов
В Тюмени фельдшеры скорой помощи приняли экстренные роды на дому
В Тюмени управляющая компания задолжала более 4 млн рублей теплосетевикам
Подфартило: безработный тюменец нашел кредитку в конверте с кодом
Главный символ Нового года тюменцы могут приобрести на елочных базарах
Первый этап Кубка России по биатлону среди женщин стартовал в Тюмени
В Тюмени завершился музыкальный фестиваль Дениса Мацуева