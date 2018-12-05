Путевки в финал чемпионата Тюменской области по повышению правовой грамотности распределены

СЕГОДНЯ 15:20 2018-12-05T15:25:48+03:00

Команда школы № 68 «Адвокат дьявола» будет защищать честь Тюмени на финале Чемпионата. Фото организаторов

В состязаниях приняли участие 17 команд школ и средних профессиональных учреждений города

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30 ноября 2018 в Тюмени прошли заключительные отборочные туры первого открытого Чемпионата Тюменской области по повышению правовой грамотности среди молодежи и полуфинальные туры, в которых разыгрывалась последняя путевка в финал Чемпионата.

В Тюменском индустриальном университете команды-участники соревновались в знании основ уголовного, авторского, гражданского права и защиты прав потребителей.

В состязаниях приняли участие 17 команд, которые представили школы города: №5, №15, №22, №30, №41, №42, №63, №65, №68,№89, №92, а также гимназию № 5, Нефтегазовое отделение многопрофильного колледжа ТИУ, Техникум индустрии и питания коммерции и сервиса.

На открытии Чемпионата с приветственным словом выступил Сергей Шатохин, Председатель Совета ЗСПП, генеральный директор ООО Консалтинговая компания «ПРЭФИШ». Он возглавил жюри чемпионата. В состав жюри также вошли: Сеялхан Макаш, генеральный директор ООО «Жанетта-Консалтинг», Денис Гермаш, адвокат и Руслан Макаш, директор ООО «Арман».

Перед началом игры генеральный директор ООО «Топ лигэл консалтинг» Николай Когошвили провел вводные лекционные и практические занятия, которые помогли настроить игроков на деловой лад и отборочные туры начались.

В роли ведущего игры выступил генеральный директор Союза «Западно-Сибирская Правовая Палата» ЗСПП Вячеслав Юрковский. Помимо вопросов отборочных туров он задавал игрокам вопросы из истории права, правильные ответы на которые вознаграждались сладкими подарками за каждый верный ответ. Участников игровых сессий очень удивила история об утонувшей в грязи лошади на пересечении улиц Челюскинце и Ленина в 1826 году. Проезжая сейчас по улицам Тюмени себе такой исход даже представить трудно.

Победитель игровых отборочных туров определился без дополнительных туров – команда школы № 41 «7 я» (Семья) в составе капитана команды Никиты Максименко, Анастасии Денисовой, Ульяны Зубковой, Кристины Тебеньковой, Елизаветы Черкасовой, Дмитрия Колесникова, Александра Банникова и Евгения Хусяинова. Команда набрала 15 баллов и на балл опередила команду «Адвокат дьявола» из школы № 68, занявшую второе место, в составе капитана команды Натальи Гончаровой, Данилы Кузьмина, Анастасии Джафаровой, Вадима Минина, Алины Потаповой, Никиты Обласова, Георгия Капшукова и Михаила Перова.

Для определения команды, занявшей третье место, жюри пришлось применить формулу подсчета баллов без учета баллов, набранных ими в капитанском конкурсе. В итоге из двух команд, претендовавших на третье место и набравших равное количество баллов, третье место заняла команда «Бюрократы» из гимназии № 5 в составе Петра Бондарука, Вадима Марьина, Виктории Елистратовой, Савелия Зеленина, Семёна Казареза, Александры Жуковой и Льва Аполатенко. Команда «Палата 42», представлявшая школу № 42, осталась за чертой призеров.

После окончания отборочных туров всем участникам вручили сертификаты, сувениры, а полуфиналисты стали готовиться к решающему соревнованию – кто выйдет в финал.

Полуфинальные вопросы были сложнее вопросов игровых отборочных туров. Игрокам предстояло ответить на вопросы по гражданскому праву и в сфере защиты прав потребителей.

По правилам Чемпионата все ранее набранные баллы у команд-полуфиналистов обнуляются и шансы победить уравниваются.

Картина, которую организаторы уже наблюдали в других городах, повторилась. В полуфинале опять команда-преследователь «Адвокат дьявола», занявшая второе место, смогла переиграть команду-победителя «7 я» с разницей в 1 балл.

Теперь 14 декабря именно команда школы № 68 «Адвокат дьявола» будет защищать честь города Тюмени в финальной части Чемпионата.

Организаторы выражают огромную благодарность партнеру Чемпионата – Тюменскому индустриальному университету, предоставившему площадку для проведения отборочных и полуфинальных туров Чемпионата и ценные призы для участников.

Финал Чемпионата состоится в Тюмени 14 декабря 2018 г. в информационно-выставочном комплексе Тюменской областной Думы.