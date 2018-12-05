Тюменцы смогут узнать новые факты о регионе прогуливаясь по магазинам

СЕГОДНЯ 15:09 2018-12-05T15:11:10+03:00

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Жители Тюмени, а также гости города смогут узнать интересные факты о Тюменской области, прогуливаясь по магазинам. Завтра, 6 декабря, в ТРЦ «Сити Молл» откроется интерактивная зона Visit Tyumen.

Посетители не только смогут познакомиться с возможностями внутреннего туризме, но и получат шанс выиграть сувениры проекта. Пройти мимо интерактивно-выставочного стенда вряд ли получится. Он разместится на первом этаже у эскалатора и будет сходу привлекать внимание заходящих людей. Специальная touch-панель станет проводником по сайту о туризме в Тюменской области, а VR-очки могут попробовать себя в роли охотника.

Посетители площадки также станут участниками интерактивной игры. Для этого им пригодится приложение Visit Tyumen. Оно поможет получить информацию о действующих турах региона и ответить на 10 вопросов о Тюмени. Игрок, набравший большее количество баллов, получит сувенир проекта.

Кроме того, стенд интерактивной зоны, украшенный слоганами проекта «В Сибири по своей воле» станет отличным фоном для фотографий. Здесь также можно будет выбрать дизайнерскую открытку с тюменскими достопримечательностями и пейзажами, отправить ее адресату в другой город.

Напомни, разработка туристического бренда региона стартовала в январе 2017 года. Департаментом потребительского рынка и туризма Тюменской области проводились различные исследования и опросы, собирались фокус-группы, куда входили эксперты, историки и краеведы и обычные жители региона.

- Нам хотелось выявить не поверхностные суждения, а понять, как мы воспринимаем себя и как нас воспринимают во внешней среде. Итогом стал разработанный бриф для дизайнеров, оформивших это в полноценный логотип, - отметил директор департамента Андрей Пантелеев.