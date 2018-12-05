В Тюменской области трое депутатов сложили полномочия после проверки прокуратуры

СЕГОДНЯ 14:33 2018-12-05T14:33:14+03:00

Народные избранники не предоставили сведения о доходах супругов за 2017 год

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Трое депутатов Лесновского сельского поселения Юргинского района досрочно сложили полномочия. Поводом послужила проверка прокуратуры Юргинского района Тюменской области.

Сотрудники надзорного ведомства проверяли исполнения требований антикоррупционного законодательства при предоставлении сведений о доходах депутатами.

- Установлено, что трое депутатов не предоставили сведения о доходах на своих супругов за 2017 год. Согласно закону «О противодействии коррупции» лицо, не предоставившее подобные данные, подлежит освобождению от должности, - отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В связи с этим прокуратура внесла председателю Думы представление об устранении нарушений закона. После чего народные избранники подали заявления о сложении полномочий и их полномочия были досрочно прекращены на заседании Думы.