В Тюменской области трое депутатов сложили полномочия после проверки прокуратуры
Трое депутатов Лесновского сельского поселения Юргинского района досрочно сложили полномочия. Поводом послужила проверка прокуратуры Юргинского района Тюменской области.
Сотрудники надзорного ведомства проверяли исполнения требований антикоррупционного законодательства при предоставлении сведений о доходах депутатами.
- Установлено, что трое депутатов не предоставили сведения о доходах на своих супругов за 2017 год. Согласно закону «О противодействии коррупции» лицо, не предоставившее подобные данные, подлежит освобождению от должности, - отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В связи с этим прокуратура внесла председателю Думы представление об устранении нарушений закона. После чего народные избранники подали заявления о сложении полномочий и их полномочия были досрочно прекращены на заседании Думы.