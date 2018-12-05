Микробиологическая лаборатория тюменской областной больницы в 10-ке лучших в России

СЕГОДНЯ 13:53 2018-12-05T13:53:37+03:00

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В «Областной клинической больнице №1» функционирует самая крупная в области клинико-диагностическая лаборатория. Здесь работает большая команда профессионалов. Клинико-диагностическая и микробиологическая лаборатории входят в 10-ку лучших в России.

- В соответствии с мировыми стандартами, здесь ежегодно проводят более 9,5 миллионов лабораторных исследований. Более 80 % всех исследований проводится в автоматическом режиме. Для выполнения всех задач, лаборатория укомплектована самой современной техникой с большой мощностью и высоким качеством проведения исследований, - отметила заведующая клинико-диагностической лабораторией ОКБ №1 Наталья Алексеевна Сорокина.

Лабораторная диагностика – важный аспект решения проблем современной медицины. В Тюменской области программа «Централизации лабораторных исследований» успешно работает с 2013 года. Основная задача централизации - улучшение качества и сокращение сроков выполнения лабораторных исследований, отметили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

В настоящее время лабораторная служба региона представляет собой мощный диагностический комплекс. Благодаря такой системе организации службы, любой пациент, независимо от удаленности от областного центра, имеет возможность своевременно получить необходимую для него лабораторную медицинскую помощь.

- Сейчас даже чтобы оставаться на месте – нужно очень быстро бежать. Это актуально и для лабораторной диагностики. Тюмень в этом плане – один из лидеров. Особенно если смотреть на результаты централизации. Видно, что была проделана колоссальная работа, - отметил главный внештатный специалист Уральского федерального округа по клинической лабораторной диагностике Сергей Цвиренко.