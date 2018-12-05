2018-12-05T13:05:39+03:00
Спорт

Тюменская спортшкола олимпийского резерва имени Луизы Носковой признана лучшей в стране

Областное учреждение заняло первое место по результатам народного голосования
Марина Васильева
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Фото пресс-службы департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской областиФото пресс-службы департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области
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Областная спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н.Носковой победила в номинации «Надежда России. Лучшая спортивная школа». Церемония награждения победителей национальной спортивной премии Министерства спорта Российской Федерации состоялась накануне, 4 декабря, в Москве.

- Большое спасибо всей Тюменской области! Пятилетка нашей Школы прошла на «пять»! Будем дальше растить и раскрывать новые таланты, - прокомментировала победу директор ОСШОР Л.Н.Носковой, олимпийская чемпионка по биатлону Луиза Носкова.

Она подчеркнула, что школа впервые участвовала в премии. Учреждение подало заявку на участие и решением экспертного совета вошло в тройку финалистов. На почётную победу вместе с тюменской Школой претендовали спортивная школа олимпийского резерва по игровым видам спорта Московской области и спортивная школа олимпийского резерва по видам гребли имени олимпийской чемпионки А.Серединой Тверской области.

Победитель был определён по результатам народного голосования и решения экспертного совета, в составе которого Светлана Журова, Елена Вяльбе, Фёдор Емельяненко, Алина Кабаева, Александр Карелин и другие известные представители спортивной отрасли, отметили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Отметим, что учреждение, начавшее свою работу в 2013 году, - настоящая кузница чемпионов. Воспитанники спортивной школы регулярно становятся победителями и призёрами престижных международных, российских стартов. За эти годы выдающимися тренерами подготовлено 105 кандидатов в мастера спорта и 33 мастера спорта России. В сезоне 2018-2019 годов в составы сборных страны вошли 7 воспитанников.

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