2018-12-05T12:32:29+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ в Челябинске отметил 30-летний юбилей

Мероприятие посетили более 100 гостей – клиентов и партнеров Банка
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Фото пресс-службы ПАО «БАНК УРАЛСИБ»Фото пресс-службы ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
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В 2018 году ПАО «БАНК УРАЛСИБ» отмечает свое тридцатилетие. Торжественный вечер в честь своего юбилея Банк УРАЛСИБ в Челябинске провел в зале «Купол» Гранд Отеля «ВИДГОФ». Мероприятие посетили более 100 гостей – клиентов и партнеров Банка. Отличное настроение и атмосферу праздника для участников торжества создали артисты Московского театрально-концертного музыкального объединения под руководством Александра Градского «Градский Холл».

Председатель Правления Банка УРАЛСИБ Константин Бобров открыл вечер приветственной речью. «За три десятилетия под единым брендом Банка УРАЛСИБ были объединены 15 банков, включая челябинский «Дорожник», который стал основой для создания Челябинского филиала УРАЛСИБа. От каждого из банков мы взяли лучшее: компетенции, наработки и опыт. Это во многом и сформировало ту самую универсальную модель бизнеса УРАЛСИБа, которая сегодня эффективно работает и развивается, – отметил Константин Бобров. – К своему 30-летнему юбилею мы подошли с хорошими результатами, с цифрами, которые мы можем с гордостью демонстрировать нашим клиентам и партнерам».

На мероприятии Банк поздравили заместитель Главы города, руководитель аппарата Администрации города Челябинска Евгений Шинин, Депутат Законодательного Собрания Челябинской области Константин Захаров, Председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Николай Буяков. Слова благодарности и поздравления с юбилеем также прозвучали от партнеров и клиентов Банка.

Исполнительный директор, управляющий филиалом банка УРАЛСИБ в Екатеринбурге Александр Киреев отметил, что для УРАЛСИБа важен каждый клиент. «Со многими клиентами у нас сложились не просто деловые, а теплые дружеские отношения, и это очень ценно для нас. Клиенты могут прийти в банк не только для того, чтобы совершить операцию, но и за советом, консультацией или рекомендацией», – сказал Александр Киреев.

Говоря о своем опыте общения с Банком, гости подчеркивали, что УРАЛСИБ уделяет особое внимание выстраиванию долгосрочных комплексных взаимоотношений с клиентами и партнерами, поиску индивидуального подхода к каждому клиенту, а также прилагает максимум усилий к решению возникающих вопросов. От такого взаимодействия выигрывают все - и банк, и клиент.

- 30 лет – значимая для нас дата. Свой юбилей наш банк отмечает вместе со своими клиентами, среди которых 4 тысячи юридических лиц, а также более 35 тысяч розничных клиентов – жителей Челябинской области. Банк всегда рядом и готов к продуктивному сотрудничеству, – подчеркнула директор Челябинской территориальной дирекции Екатеринбургского филиала Банка УРАЛСИБ Елена Кукк.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

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