2018-12-05T12:23:54+03:00
Общество

Тюменской молодежи раскроют секрет создания узнаваемых брендов

Узнать полезную информацию смогут участники форума «Мост»
Марина Васильева
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Фото департамента по спорту и молодежной политике администрации города ТюмениФото департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени
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В Тюмени пройдет открытый городской форум «Мост». 7 и 8 декабря представителей молодежи ждут тематические, образовательные и дискуссионные площадки, а также конференция по добровольческому движению, мастер-классы экспертов, выступления приглашенных спикеров

Так, многих заинтересует площадка «Молодежный бренд с тюменской пропиской», на которой выступят директор центра патриотического воспитания «Достойный выбор» Максим Шереметьев и руководитель первого в УрФО спортивного ресурсного центра, президент федерации сноуборда Тюменской области, руководитель проекта «Экстрим ЭКСПО» Иван Шмонин.

Молодые люди расскажут о создании узнаваемых брендов, проведении федеральных и международных соревнований, реализации проектов всероссийского масштаба и о том, как увлечение превратить в профессиональную деятельность, сообщает департамент по спорту и молодежной политики администрации города Тюмени.

Затем они приглашенные гости проведут деловую игру, по результатам которой у участников форума появится возможность попасть в команду к одному из спикеров в новый спортивный ресурсный центр, созданный при поддержке департамента по спорту Тюменской области.

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