2018-12-05T12:23:54+03:00
Общество

Тюменской молодежи раскроют секрет создания узнаваемых брендов

Узнать полезную информацию смогут участники форума «Мост»
Марина Васильева
Поделиться:
Фото департамента по спорту и молодежной политике администрации города ТюмениФото департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени
Изменить размер текста:

В Тюмени пройдет открытый городской форум «Мост». 7 и 8 декабря представителей молодежи ждут тематические, образовательные и дискуссионные площадки, а также конференция по добровольческому движению, мастер-классы экспертов, выступления приглашенных спикеров

Так, многих заинтересует площадка «Молодежный бренд с тюменской пропиской», на которой выступят директор центра патриотического воспитания «Достойный выбор» Максим Шереметьев и руководитель первого в УрФО спортивного ресурсного центра, президент федерации сноуборда Тюменской области, руководитель проекта «Экстрим ЭКСПО» Иван Шмонин.

Молодые люди расскажут о создании узнаваемых брендов, проведении федеральных и международных соревнований, реализации проектов всероссийского масштаба и о том, как увлечение превратить в профессиональную деятельность, сообщает департамент по спорту и молодежной политики администрации города Тюмени.

Затем они приглашенные гости проведут деловую игру, по результатам которой у участников форума появится возможность попасть в команду к одному из спикеров в новый спортивный ресурсный центр, созданный при поддержке департамента по спорту Тюменской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ в Челябинске отметил 30-летний юбилей
Фельдшеры скорой помощи успешно приняли роды у тюменки на дому
В Тюмени управляющая компания задолжала более 4 млн рублей теплосетевикам
Подфартило: безработный тюменец нашел кредитку в конверте с кодом
Главный символ Нового года тюменцы могут приобрести на елочных базарах
Первый этап Кубка России по биатлону среди женщин стартовал в Тюмени
В Тюмени завершился музыкальный фестиваль Дениса Мацуева
Сотрудники МЧС проверят новогодние площадки Тюмени
В Тюмени судебные приставы два дня караулили нерадивого отца
Тюменцы могут стать участниками парада саней
Александр Моор: тюменская медицина готова внедрять все новое и перспективное
Первым заместителем прокурора Тюменской области стал Руфат Биктимеров
Погода в Тюмени 5 декабря: ожидается небольшой снег
Тюменские аграрии перевыполнили план по производству молока в 2017 году
Немецкие партнёры позитивно оценили опыт сотрудничества с Тюменской областью
За травму в автобусе ПАТП выплатит тюменке 50 тысяч рублей
Завод «Фармасинтез-Тюмень» - в числе ведущих промышленных предприятий России
Тюменские школьники заняли 9 призовых мест на соревнованиях «Шаг в будущее»
В Тюменской области стартуют Дни молдавской культуры
Тюменское предприятие планирует поставлять пломбир в Казахстан, Монголию и Китай
Тюменским предпринимателям расскажут, как выйти на рынок Японии
В Тюмени стартовал четвёртый сезон проекта «Это бизнес, детки!»
Долгострой на Севастопольской в Тюмени, спустя 3 года, сдали в эксплуатацию
Главная новогодняя елка города возвращается на площадь 400-летия Тюмени
Джон Траволта и Джеки Чан смогут выиграть поездку в Тюмень
Тюменцам предлагают показать свои карнавальные наряды
В Тюмени завершено расследование о краже более 560 млн. рублей из банка