2018-12-05T12:39:12+03:00
Здоровье

Фельдшеры скорой помощи успешно приняли роды у тюменки на дому

Бригада фельдшеров прибыла на вызов в считанные минуты
Марина Васильева
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Фельдшер Татьяна и отец новорожденного. Фото пресс-службы ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи»Фельдшер Татьяна и отец новорожденного. Фото пресс-службы ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи»
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Житель Тюмени выразил искреннюю благодарность фельдшерской бригаде скорой. На днях мужчина вручил Татьяне Сибгадуллина и Элине Аминовой банку вкусного варенья. Фельдшеры помогли его жене благополучно родить здорового малыша.

История с счастливым продолжением произошла чуть меньше месяца назад. 11 ноября, на скорую помощь обратилась 36-летняя женщина. Она сообщила, что у нее начались роды. Звонок поступил в 19.39. Уже спустя восемь минут по указанному адресу прибыла бригада медиков, а ровно в 20.00 у женщины родился сын. Новорожденный мальчик — уже третий ребенок в семье, первые два — мальчики 2 и 4 лет.

- Несмотря на экстренные условия, роды прошли легко и благополучно. Ребеночек родился доношенный, закричал сразу. Во время родов женщина была спокойной, выполняла мои указания в точности, как я ей говорила. Она большая молодец, как и ее муж, который во всем нам помогал. Он принес чистые простыни, пеленки, увел старших детей в комнату и был рядом с женой, пока она рожала, - рассказала фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи Татьяна Сибгадуллина.

Маму вместе с малышом медики оперативно доставили в роддом № 2, отметили в пресс-службе ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи», а уже спустя три дня их выписали домой.

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