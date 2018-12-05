5 Дек. 11:32 2018-12-05T13:56:40+03:00

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Житель Тюмени поблагодарил фельдшерскую бригаду скорой помощи за благоприятный исход родов его супруги. На днях мужчина вручил Татьяне Сибгадуллина и Элине Аминовой, прибывшим на вызов, банку вкусного варенья.

История с счастливым продолжением произошла чуть меньше месяца назад. 11 ноября, в скорую помощь обратилась 36-летняя женщина. Она сообщила, что у нее начались роды. Звонок поступил в 19.39. Уже спустя восемь минут по указанному адресу прибыла бригада медиков, а ровно в 20.00 у женщины родился сын. Новорожденный мальчик - третий ребенок в семье, первые два - мальчики 2 и 4 лет.

- Несмотря на экстренные условия, роды прошли легко и благополучно. Во время родов женщина была спокойной, выполняла мои указания в точности, как я ей говорила. Она большая молодец, как и ее муж, который во всем нам помогал. Он принес чистые простыни, пеленки, увел старших детей в комнату и был рядом с женой, пока она рожала, - рассказала фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи Татьяна Сибгадуллина.

Маму вместе с малышом медики оперативно доставили в роддом № 2, отметили в пресс-службе ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи», а уже спустя три дня их выписали домой.