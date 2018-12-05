В Тюмени управляющая компания задолжала более 4 млн рублей теплосетевикам

5 Дек. 10:55 2018-12-05T10:55:14+03:00

Руководитель организации заплатит штраф в 50 тысяч рубл

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Руководительница управляющей компании «Олимп» оштрафована на 50 тысяч рублей за долги теплоснабжающей организации. Нарушения в деятельности организации прокуратура Ленинского округа Тюмени выявила в ходе проверки.

Представители надзорного ведомства установили, что общество задолжало теплоснабжающей организации более 4 миллионов рублей. Нарушения стали основанием административного дела, отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Сегодня, 5 декабря 2018 года, мировой судья судебного участка №7 Ленинского судебного района Тюмени оштрафовал фигурантку на 50 тысяч рублей. Ликвидация долгов находится на контроле прокуратуры округа.