В Тюмени управляющая компания задолжала более 4 млн рублей теплосетевикам
Руководительница управляющей компании «Олимп» оштрафована на 50 тысяч рублей за долги теплоснабжающей организации. Нарушения в деятельности организации прокуратура Ленинского округа Тюмени выявила в ходе проверки.
Представители надзорного ведомства установили, что общество задолжало теплоснабжающей организации более 4 миллионов рублей. Нарушения стали основанием административного дела, отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Сегодня, 5 декабря 2018 года, мировой судья судебного участка №7 Ленинского судебного района Тюмени оштрафовал фигурантку на 50 тысяч рублей. Ликвидация долгов находится на контроле прокуратуры округа.