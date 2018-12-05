2018-12-05T10:26:24+03:00
Происшествия

Подфартило: безработный тюменец нашел кредитку в конверте с кодом

Однако счастье от находки длилось недолго
Марина Васильева
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Жителю Тюмени придется отвечать перед судом за растрату чужих денежных средств. Сообщение о хищение приличной суммы с банковской карты поступил в отдел полиции № 1 УМВД России Тюмени накануне.

Мужчина пояснил, что с утерянной кредитки похищены денежные средства в размере 80000 рублей. В ходе следствия стражи правопорядка установили, что мужчина потерял конверт, в котором находилась банковская карта и все ее реквизиты. К несчастью, ее нашел 29-летний безработный житель города Тюмени. Воспользовавшись тем, что во дворе по улице Энергостроителей не оказалось свидетелей, мужчина взял находку и сразу же направился в ближайший банкомат. Крупную сумму денег мужчина потратил на личные нужды.

- Проанализировав полученное потерпевшим смс-сообщение о снятии денежных средств, а также просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали злоумышленника, - отметили в пресс-службе УМВД России по Тюмени.

В настоящее время в отношении «счастливчика» возбуждено уголовное. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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