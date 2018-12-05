2018-12-05T09:57:04+03:00
Общество

Главный символ Нового года тюменцы могут приобрести на елочных базарах

Праздничные ярмарки откроются уже 10 декабря
Марина Васильева
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С 10 декабря жители Тюмени смогут приобрести ели, сосны и пихты, а также новогодние сувенир на елочных базарах. Новогодние ярмарки будут работать на городских нескольких площадках.

Так, главный символ Нового года можно будет приобрести у «Маяка», «Малахита», рынка «Михайловский», торговых центров «П.О.Р.Т» и «Заречный двор». Также елочные базары будут работать у торговых центров, по улице Чаплина, 122, около Червишевского рынка и по улице Герцена, 103.

Кроме того, новогодняя ярмарка с широким ассортиментом искусственных елей и новогодних украшений откроется и в Выставочном зале на Севастопольской. Посетить ее можно будет с 20 по 31 декабря.

Елочные базара в Тюмени будут работать вплоть до 31 декабря. В департаменте потребительского рынка администрации города призвал горожан совершать покупки зеленых красавиц в установленных местах. Несанкционированная продажа елок будет пресекаться ведомством в рамках совместных рейдов с правоохранительными органами.

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