2018-12-05T09:20:27+03:00
Спорт

Первый этап Кубка России по биатлону среди женщин стартовал в Тюмени

Гонки проходят на трассах областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири»
Марина Васильева
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Фото пресс-службы Центра спортивной подготовки ТюмениФото пресс-службы Центра спортивной подготовки Тюмени
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В Тюмени стартовал I этап Кубка России по биатлону среди женщин и юниорок. Все гонки проходят на трассах областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».

Национальные состязания начнутся 6 декабря со спринтерской гонки на 7,5 км. На следующий день, 7 декабря, биатлонисты выступят в новой дисциплине — мегамасс-старте на дистанции продолжительностью 12,5 км. 9 декабря, в заключительный день, женщины пробегут эстафету 4х6 км, а юниорки 3х6 км.

На дистанции мегамасс-старт, в отличие от традиционного масс-старта в гонке смогут принять участие сразу 60 спортсменок, сообщает Центр спортивной подготовки. В состязаниях примут участие только женщины и юниорки из 19 регионов. Из тюменцев выступит десять юниорок ЦСП72. Мужские гонки пройдут в эти же дни в Ханты-Мансийске. Тюмень в югорской столице представят десять биатлонистов ЦСП72.

Уже в следующего году, с 17 по 24 февраля, столица Западной Сибири примет у себя шестой этап Кубка России. Он определит чемпионов в суперпреследовании и биатлонном марафоне. Финальный этап пройдет с 28 марта по 4 апреля следующего года также в Тюмени.

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