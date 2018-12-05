2018-12-05T08:25:07+03:00
Звезды

В Тюмени завершился музыкальный фестиваль Дениса Мацуева

Одно из главных культурных событий прошло со 2 по 4 декабря
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: https://kto72.ruФото: https://kto72.ru
Изменить размер текста:

В Тюменской филармонии состоялось одно из главных культурных событий в жизни нашей области – музыкальный фестиваль Дениса Мацуева открылся 2 декабря. Как сообщает департамент культуры Тюменской области, на фестиваль были раскуплены все билеты, а самого пианиста зрители долгое время не хотели отпускать. После продолжительных оваций, музыкант исполнил на фортепьяно еще одно произведение вне концертной программы.

По словам Дениса Мацуева, в Тюмень он всегда приезжает с радостью, ведь наш город для него – «родные пенаты».

- Наш фестиваль уже давно плотно стоит на гастрольной карте. Я всегда с особым воодушевлением приезжаю в родную Сибирь, - признаётся пианист.

В фестивале приняли участие солисты Тюменского филармонического оркестра, четвёрка музыкантов с духовыми инструментами: Гомбо Ганбаатар (гобой), Данила Янковский (кларнет), Карымбек Имнов (фагот) и Александр Казаков (валторна), которые исполнили Концертную симфонию ми-бимоль мажор Моцарта. Кроме того, выступали и детки – например, 14-летний скрипач Матвей Блюмин, победитель конкурса юных талантов «Синяя птица».

Виртуоз Денис Мацуев исполнил во второй отделении симфонию Рахманинова. Как отметил маэстро Евгений Шестаков, великий композитор точно писал эту симфонию для Мацуева.

- Он знал, что в 21 веке такой музыкант сыграет ее бесподобно! - говорит Шестаков.

Напомним, в 2017 году трёхдневный фестиваль виртуоза фортепианной музыки Дениса Мацуева с аншлагом прошел с 16 по 18 декабря. Тюменцы и гости города смогли услышать музыкантов мирового масштаба, а также познакомиться со звездами завтрашнего дня.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подфартило: безработный тюменец нашел кредитку в конверте с кодом
Главный символ Нового года тюменцы могут приобрести на елочных базарах
Первый этап Кубка России по биатлону среди женщин стартовал в Тюмени
Сотрудники МЧС проверят новогодние площадки Тюмени
В Тюмени судебные приставы два дня караулили нерадивого отца
Тюменцы могут стать участниками парада саней
Александр Моор: тюменская медицина готова внедрять все новое и перспективное
Первым заместителем прокурора Тюменской области стал Руфат Биктимеров
Погода в Тюмени 5 декабря: ожидается небольшой снег
Тюменские аграрии перевыполнили план по производству молока в 2017 году
Немецкие партнёры позитивно оценили опыт сотрудничества с Тюменской областью
За травму в автобусе ПАТП выплатит тюменке 50 тысяч рублей
Завод «Фармасинтез-Тюмень» - в числе ведущих промышленных предприятий России
Тюменские школьники заняли 9 призовых мест на соревнованиях «Шаг в будущее»
В Тюменской области стартуют Дни молдавской культуры
Тюменское предприятие планирует поставлять пломбир в Казахстан, Монголию и Китай
Тюменским предпринимателям расскажут, как выйти на рынок Японии
В Тюмени стартовал четвёртый сезон проекта «Это бизнес, детки!»
Долгострой на Севастопольской в Тюмени, спустя 3 года, сдали в эксплуатацию
Главная новогодняя елка города возвращается на площадь 400-летия Тюмени
Джон Траволта и Джеки Чан смогут выиграть поездку в Тюмень
Тюменцам предлагают показать свои карнавальные наряды
В Тюмени завершено расследование о краже более 560 млн. рублей из банка