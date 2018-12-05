В Тюмени завершился музыкальный фестиваль Дениса Мацуева

СЕГОДНЯ 08:25 2018-12-05T08:25:07+03:00

Одно из главных культурных событий прошло со 2 по 4 декабря

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В Тюменской филармонии состоялось одно из главных культурных событий в жизни нашей области – музыкальный фестиваль Дениса Мацуева открылся 2 декабря. Как сообщает департамент культуры Тюменской области, на фестиваль были раскуплены все билеты, а самого пианиста зрители долгое время не хотели отпускать. После продолжительных оваций, музыкант исполнил на фортепьяно еще одно произведение вне концертной программы.

По словам Дениса Мацуева, в Тюмень он всегда приезжает с радостью, ведь наш город для него – «родные пенаты».

- Наш фестиваль уже давно плотно стоит на гастрольной карте. Я всегда с особым воодушевлением приезжаю в родную Сибирь, - признаётся пианист.

В фестивале приняли участие солисты Тюменского филармонического оркестра, четвёрка музыкантов с духовыми инструментами: Гомбо Ганбаатар (гобой), Данила Янковский (кларнет), Карымбек Имнов (фагот) и Александр Казаков (валторна), которые исполнили Концертную симфонию ми-бимоль мажор Моцарта. Кроме того, выступали и детки – например, 14-летний скрипач Матвей Блюмин, победитель конкурса юных талантов «Синяя птица».

Виртуоз Денис Мацуев исполнил во второй отделении симфонию Рахманинова. Как отметил маэстро Евгений Шестаков, великий композитор точно писал эту симфонию для Мацуева.

- Он знал, что в 21 веке такой музыкант сыграет ее бесподобно! - говорит Шестаков.

Напомним, в 2017 году трёхдневный фестиваль виртуоза фортепианной музыки Дениса Мацуева с аншлагом прошел с 16 по 18 декабря. Тюменцы и гости города смогли услышать музыкантов мирового масштаба, а также познакомиться со звездами завтрашнего дня.