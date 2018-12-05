2018-12-05T08:25:07+03:00
Звезды

В Тюмени завершился музыкальный фестиваль Дениса Мацуева

Одно из главных культурных событий прошло со 2 по 4 декабря
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: https://kto72.ruФото: https://kto72.ru
Изменить размер текста:

В Тюменской филармонии состоялось одно из главных культурных событий в жизни нашей области – музыкальный фестиваль Дениса Мацуева открылся 2 декабря. Как сообщает департамент культуры Тюменской области, на фестиваль были раскуплены все билеты, а самого пианиста зрители долгое время не хотели отпускать. После продолжительных оваций, музыкант исполнил на фортепьяно еще одно произведение вне концертной программы.

По словам Дениса Мацуева, в Тюмень он всегда приезжает с радостью, ведь наш город для него – «родные пенаты».

- Наш фестиваль уже давно плотно стоит на гастрольной карте. Я всегда с особым воодушевлением приезжаю в родную Сибирь, - признаётся пианист.

В фестивале приняли участие солисты Тюменского филармонического оркестра, четвёрка музыкантов с духовыми инструментами: Гомбо Ганбаатар (гобой), Данила Янковский (кларнет), Карымбек Имнов (фагот) и Александр Казаков (валторна), которые исполнили Концертную симфонию ми-бимоль мажор Моцарта. Кроме того, выступали и детки – например, 14-летний скрипач Матвей Блюмин, победитель конкурса юных талантов «Синяя птица».

Виртуоз Денис Мацуев исполнил во второй отделении симфонию Рахманинова. Как отметил маэстро Евгений Шестаков, великий композитор точно писал эту симфонию для Мацуева.

- Он знал, что в 21 веке такой музыкант сыграет ее бесподобно! - говорит Шестаков.

Напомним, в 2017 году трёхдневный фестиваль виртуоза фортепианной музыки Дениса Мацуева с аншлагом прошел с 16 по 18 декабря. Тюменцы и гости города смогли услышать музыкантов мирового масштаба, а также познакомиться со звездами завтрашнего дня.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские Тюмени прикрыли поставку наркотиков в гипсовых фигурках из Петербурга
Стали известны причины поджога офиса судебных приставов в Тобольске
Уже несколько десятков тюменцев заявились на участие в забеге Дедов Морозов
Тюменские предприниматели расскажут о своём видении развития цифровой экономики
Тюменские молодые врачи посетили тренинг для создания командного духа
В Тюмени определят лучших гонщиков на льду
Врачи ишимской больницы поздравили одиноких стариков с наступающим Новым годом
В Тобольске появится предприятие по производству малеинового ангидрида
В Тобольске задержали мужчину с пятью осетрами
Тюменская предпринимательница стала победителем всероссийской акции Торгово-промышленной палаты
В преддверии нового года тюменцы активно скупают лотерейные билеты
Главу филиала отделения Фонда соцстраха в Тюмени оштрафовали за нарушение прав детей-инвалидов
Он настоящий: ямальцам доказали существование Деда Мороза
Тюмень попала топ-5 российских городов самыми с высокими елками
Пассажирский автобус столкнулся с большегрузом под Тюменью
Более 30 экипажей Росгвардии будут патрулировать Тюмень в Новогодние праздники
Сразу четыре светофора сегодня потухнут в Тюмени
Первое ледовое мероприятие на площади 400-летия Тюмени пройдет 27 декабря
Погода в Тюмени 19 декабря: ожидается похолодание