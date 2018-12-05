Сотрудники МЧС проверят новогодние площадки Тюмени

СЕГОДНЯ 07:54 2018-12-05T07:56:55+03:00

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В Тюменской области стартовала профилактическая операция «Новый год 2019». Инженерно-инспекторский состав надзорных органов главного управления МЧС региона обследует объекты массового пребывания детей.

В числе ключевых направлений работы на данный период - обеспечение безопасности объектов, задействованных в проведении «Кремлёвской елки» и обеспечение пожарной безопасности в Рождественские праздники, отметил заместитель руководителя территориального органа Главного управления МЧС России по Тюменской области Сергей Зиневич.

Также сотрудники ведомства обеспечат контроль за реализацией пиротехнических изделий и безопасное её использование. Главное управление МЧС по Тюменской области напоминает, что покупать пиротехническую продукцию нужно в официальных магазинах, имеющих необходимую разрешающую документацию на данный вид деятельности, сертификаты безопасности.