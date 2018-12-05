В Тюмени судебные приставы два дня караулили нерадивого отца

5 Дек. 07:22 2018-12-05T07:22:44+03:00

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Судебным приставам пришлось два дня дежурить у дома злостного неплательщика алиментов. Мужчина задолжал детям в 210 тысяч рублей.

П адресу регистрации должник не проживал, в связи с чем судебный пристав вынес постановление о розыске. Сотрудники отдела по розыску должников в течение двух дней караулили нерадивого отца по возможному месту нахождения и в конечном итоге задержали мужчину.

Судебные пристав составил протокол о привлечении нерадивого отца к административной ответственности, отметили в пресс-служба УФССП России по Тюменской области. По решению суда мужчине предстоит административное наказание в виде обязательных работ на срок 130 часов за нежелание выплачивать алименты своему ребенку.

Если же горе-отец продолжит уклоняться от своих родительских обязанностей, ему грозит арест.