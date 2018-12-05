Тюменцы могут стать участниками парада саней

5 Дек. 06:37 2018-12-05T06:37:16+03:00

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В Тюмени стартовал прием заявок на участие в I открытом городском конкурсе «Парад саней». Его проводит Дом культуры «Поиск». Конкурс пройдет 22 декабря в Комсомольском сквере в рамках праздничного открытия новогодней елки.

Семейные команды должны подать заявку до 17 декабря включительно в электронном виде по адресу konkursPoisk@yandex.ru или в печатном виде по адресу: г. Тюмень, ул. Александра Пушкина, 10, ДК «Поиск». С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте организатора.

В оформлении саней допускается использование любых технологий и дополнительных аксессуаров, не мешающих движению саней и не представляющих опасности для участников и окружающих, отметили в пресс-службе администрации города. Важно соблюсти главное условие конкурса – присутствие в санях ребенка

Жюри выберет победителей в трех номинациях – «Самые оригинальные сани», «Самые сказочные сани» и «Национальные сани». Оценивать средство передвижения по четырем критериям - техника, оригинальность оформления, безопасность и соответствие новогодней тематике.