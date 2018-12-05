2018-12-05T06:38:12+03:00
Здоровье

Александр Моор: тюменская медицина готова внедрять все новое и перспективное

В областном центре проходит конференция «Университетская клиника»
Марина Васильева
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В Тюменской области собрались ведущие специалисты теоретической и практической медицины. Все они участники конференции «Университетская клиника». Важность форума для развития здравоохранения региона отметил губернатор Александр Моор. Накануне, 4 декабря, он выступил на церемонии открытия и принял участие в пленарной секции.

- Развитие медицинского образования, практической медицины, современные достижения в этой области - то, что во многом определяет качество жизни каждого человека. Для нас честь принимать корифеев медицинской науки, многие из которых давно являются нашими партнерами и проводниками, - отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что такие конференции имеют принципиальное значение. В Тюмени собираются лучшие представители медицинской науки и практики, которые делятся знаниями и опытом с тюменским медицинским сообществом и специалистами из других регионов. Только на этот форум приехали около 800 человек со всего Уральского федерального округа.

- Важно, что участники конференции слушают не только теоретическую часть, но и получают практические знания. Приглашенные эксперты посещают наши медицинские учреждения, делают обходы пациентов, разбирают сложные случаи, - подчеркнул Александр Моор.

Губернатор добавил, что темы, которые подбираются на конференцию, носят и научный, и практический характер. Они направлены на достижение главной цели - сохранение жизни и здоровья людей, увеличение продолжительности качественной жизни. Именно на это обратил особое внимание президент России в своем Майском указе.

Александр Моор выразил уверенность, что тюменская медицина готова воспринимать все новое и перспективное, внедрять это в жизнь на благо жителей нашего региона.

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