Первым заместителем прокурора Тюменской области стал Руфат Биктимеров

5 Дек. 06:12 2018-12-05T07:36:32+03:00

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Старший советник юстиции Руфат Биктимеров освобожден от должности заместителя прокурора Тюменской области и назначен первым заместителем прокурора региона. О соответствующем приказе Генерального прокурора Российской Федерации стало известно накануне, 4 декабря.

Руфат Биктимеров родлся в 1977 году в селе Есаулы Тюменского района Тюменской области. В 1999 году успешно окончил Тюменский государственный университет. В органах прокуратуры работает с 2001 года. В разное время трудился помощником, старшим помощником прокурора Калининского административного округа Тюмени, прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции следственного управления прокуратуры области, прокурором Исетского района, передает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Он также возглавлял отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры области. В декабре 2012 года был назначен прокурором вновь образованной прокуратуры областного центра, а в марте 2017 года заместителем прокурора Тюменской области.