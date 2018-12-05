2018-12-05T06:18:36+03:00
Общество

Погода в Тюмени 5 декабря: ожидается небольшой снег

Днем температура воздуха составит -8 градусов
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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Сегодня, 5 декабря, на юге Тюменской области будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью -6,-11 градусов, при прояснении до -16 градусов. Днем синоптики прогнозируют -4,-9 градусов, местами до -14 градусов.

В Тюмени утром ожидается -6-8 градусов. Днем температура воздуха составит -7-8 градусов. Вечером столбик термометра остнется на это же уровне. В ближайшие сутки в областном центре возможен небольшой снег. Ветер южный 2,1-2,5 м/с.

5 ноября в народном календаре - день Якова. Иаков Младший – один из апостолов от семидесяти. Его называли братом Господним (Иисуса Христа), поскольку, по предположению историков, Иаков имел родственные узы с Мессией, однако не уверовал в Него при жизни.

В Яков день народ на Руси устраивал игры по поеданию меда. Считалось, чем больше съешь меда, тем более урожайным будет следующий год. На Якова сулили и о предстоящей зиме: если выпадает обильный снег, значит, зима будет мягкой, а лето – урожайным. В народе даже поговаривали: «Снега надует – хлеба прибудут». Если же снега нет или он очень мелкий – зиму ждали после 22 ноября.

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