4 Дек. 20:52 2018-12-04T20:52:32+03:00

Тюменские аграрии перевыполнили план по производству молока в 2017 году Фото: pixabay.com

Об этом сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области

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Количество произведённого в Тюменской области молока превысило 519 тысяч тонн, что свидетельствует о выполнении плана на 100,1%. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, из них 307,2 тысяч тонн молока выпустили индивидуальные предприниматели, фермерские и крестьянские хозяйства, сельскохозяйственные организации. Притом, что годовой плановый показатель составляет 286 тыс. тонн.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, повышения качества молочного сырья, которое поступает на переработку с личных подворий, можно добиться с помощью технического перевооружения сельхозкооперативов, принимающих молоко у селян.

- Для оценки качества молочной продукции нужно обеспечить действующие сельские пункты приемки молока современными лабораторными приборами и охладительным оборудованием, - отметил глава региона.

Совсем скоро для владельцев личных подворий, которые производят молоко, организуют специальные образовательные программы.

Напомним, Тюменская область признана лучшей в России по развитию системы сельхозкооперации. Золотую медаль в соответствующей номинации конкурса «За эффективную реализацию мероприятий господдержки малых форм хозяйствования» тюменцы получили сегодня, 12 октября, на XX Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве. Соревнование проводило Минсельхоз России. Сейчас услугами кооперативов в регионе охвачено около 72% сельских территорий, работает более 173 тысяч малых форм хозяйствования, в т.ч. ЛПХ, крестьянско-фермерские хозяйства и кооперативы.