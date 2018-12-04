2018-12-04T20:41:51+03:00
Экономика

Немецкие партнёры позитивно оценили опыт сотрудничества с Тюменской областью

Гости из Германии высоко оценили экспортные перспективы нашего региона
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Немецкие партнёры позитивно оценили опыт сотрудничества с Тюменской областьюНемецкие партнёры позитивно оценили опыт сотрудничества с Тюменской областьюФото: pixabay.com
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В Тюменском технопарке состоялся круглый стол, во время которого представители тюменского и немецкого бизнеса обсудили перспективы и опыт российско-германского сотрудничества в Тюменской области. Сообщается, что гости из Германии высоко оценили экспортные перспективы нашего региона и порекомендовали коллегам продолжить сотрудничество с Тюменской областью.

Главы таких организаций, как «Шатт декор», «Биг Дачмен», «КЦА Дойтаг» и «Динаэнерджетикс Сибирь» сошлись во мнении, что их ожидания от совместных проектов с тюменскими предприятиями полностью оправдались. В свою очередь, начальник управления департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Наталья Ракитина отметила, что количество тюменских предпринимателей, которые работают на экспорт, растёт с каждым годом.

Так, в период с января по сентябрь 2018 г. было подписано 50 экспортных договоров. Кроме того, Наталья Ракитина напомнила о работе Центра поддержки экспорта Тюменской области, который готов поддержать бизнесменов в их стремлении продвинуть местную продукцию на внешний рынок. Сегодня, 4 декабря, представители делегации Тюменской области стали участниками Международной научно-практической конференции «Промышленность региона: взгляд в будущее».

Напомним, в здании Торгово-промышленной палаты Тюменской области завтра, 5 декабря, состоится заключительный образовательный семинар 2018 года для предприятий-экспортеров Тюменской области, который организован в рамках проекта «Экспортный марафон» состоится 5 декабря. Темой семинара станет «Таможенное регулирование: нововведения 2018 года. Новые возможности и риски для экспортеров».

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