Завод «Фармасинтез-Тюмень» - в числе ведущих промышленных предприятий России

СЕГОДНЯ 19:51 2018-12-04T19:51:38+03:00

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Завод «Фармасинтез-Тюмень» вошел в национальный реестр ведущих промышленных предприятий России. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области со ссылкой на официальной сообщение завода.

В список за 2018 год включены организации, которые вносят позитивный вклад в общее социально-экономическое развитие и занимают лидирующие позиции в отраслях промышленности своего региона. Однако попасть в национальный реестр можно только на основании предложений государственных и муниципальных органов. Предприятие «Фармасинтез-Тюмень» было включено в список по предложению департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

«Фармасинтез-Тюмень» входит в состав группы компаний «Фармасинтез» и занимается выпуском различных форм лекарственных препаратов. В их числе – инфузионные растворы, таблетки, в т.ч. и сахароснижающие препараты третьего поколения. Завод был приобретён три года назад, после банкротства местного производства «ЮграФарм», но, несмотря на это, все рабочие места были сохранены. Всего лишь за полгода предприятие модернизировали в соответствии с международным стандартом GMP, закупили современное оборудование, значительно увеличили численность рабочих мест.

На сегодняшний день «Фармасинтез-Тюмень» ежемесячно производит до 1,5 млн флаконов инфузионных растворов и до 1 млн упаковок таблеток. До конца 2018 года количество рабочих мест на предприятии планируется увеличить до 500 человек. Кроме того, на базе предприятия ведется работа по инвестиционному проекту «Строительство производства гормональных препаратов». Реализация проекта намечена на второй квартал 2020 года.