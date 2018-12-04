2018-12-04T19:51:38+03:00
Экономика

Завод «Фармасинтез-Тюмень» - в числе ведущих промышленных предприятий России

Предприятие вошло в национальный реестр
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: https://pharmasyntez.comФото: https://pharmasyntez.com
Изменить размер текста:

Завод «Фармасинтез-Тюмень» вошел в национальный реестр ведущих промышленных предприятий России. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области со ссылкой на официальной сообщение завода.

В список за 2018 год включены организации, которые вносят позитивный вклад в общее социально-экономическое развитие и занимают лидирующие позиции в отраслях промышленности своего региона. Однако попасть в национальный реестр можно только на основании предложений государственных и муниципальных органов. Предприятие «Фармасинтез-Тюмень» было включено в список по предложению департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

«Фармасинтез-Тюмень» входит в состав группы компаний «Фармасинтез» и занимается выпуском различных форм лекарственных препаратов. В их числе – инфузионные растворы, таблетки, в т.ч. и сахароснижающие препараты третьего поколения. Завод был приобретён три года назад, после банкротства местного производства «ЮграФарм», но, несмотря на это, все рабочие места были сохранены. Всего лишь за полгода предприятие модернизировали в соответствии с международным стандартом GMP, закупили современное оборудование, значительно увеличили численность рабочих мест.

На сегодняшний день «Фармасинтез-Тюмень» ежемесячно производит до 1,5 млн флаконов инфузионных растворов и до 1 млн упаковок таблеток. До конца 2018 года количество рабочих мест на предприятии планируется увеличить до 500 человек. Кроме того, на базе предприятия ведется работа по инвестиционному проекту «Строительство производства гормональных препаратов». Реализация проекта намечена на второй квартал 2020 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменские аграрии перевыполнили план по производству молока в 2017 году
Немецкие партнёры позитивно оценили опыт сотрудничества с Тюменской областью
За травму в автобусе ПАТП выплатит тюменке 50 тысяч рублей
Тюменские школьники заняли 9 призовых мест на соревнованиях «Шаг в будущее»
В Тюменской области стартуют Дни молдавской культуры
Тюменское предприятие планирует поставлять пломбир в Казахстан, Монголию и Китай
Тюменским предпринимателям расскажут, как выйти на рынок Японии
В Тюмени стартовал четвёртый сезон проекта «Это бизнес, детки!»
Долгострой на Севастопольской в Тюмени, спустя 3 года, сдали в эксплуатацию
Главная новогодняя елка города возвращается на площадь 400-летия Тюмени
Джон Траволта и Джеки Чан смогут выиграть поездку в Тюмень
Тюменцам предлагают показать свои карнавальные наряды
В Тюмени завершено расследование о краже более 560 млн. рублей из банка