2018-12-04T21:16:04+03:00
Общество

Тюменские школьники заняли 9 призовых мест на соревнованиях «Шаг в будущее»

Состязания проходили в Челябинске
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские школьники заняли 9 призовых мест на соревнованиях «Шаг в будущее»Тюменские школьники заняли 9 призовых мест на соревнованиях «Шаг в будущее»Фото: Татьяна Коркина
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Сборная школьников из Тюменской области вернулась победителем с соревнований молодых исследователей «Шаг в будущее» по УрФО, которые проходили в Челябинске. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, ребята заняли 9 призовых мест и дополнительные награды.

К примеру, двое тюменцев – девятиклассник школы №7 Иван Сторожок и одиннадцатиклассник лицея ТИУ Фёдор Чагин – получили дипломы победителей I степени и шансы попасть в национальную сборную на международной научной и инженерной выставке Intel ISEF (США). Первый удостоен награды за изобретение медицинского клея на основе природных полисахаридов, второй – за создание устройства, способного помочь людям экономить на покупке продуктов.

Ещё два «золота» завоевали пятиклассник Иван Севернюк из ишимской школы №8 и Сергей Ушивцев из тюменской школы №22. Ваня выступил в секции «Робототехника» и представил электронный сонар для людей с ограниченными возможностями, а Серёжа изобрёл универсальный гибридный роботовездеход для малого бизнеса.

«Серебро» и специальный приз «Философский камень» завоевала ученица тюменской гимназии №16 Елизавета Почтарёва в направлении «Языкознание». Девочка исследовала обобщенный тип языковой личности современной медиаперсоны на примере интернет-блогеров, популярных у подростков. Ученица 10-го класса Онохинской школы Анна Шанаурова тоже заняла второе место с работой об истории образования родного села в направлении «История, историческое краеведение, этнология».

Диплом III степени получил ученик тюменской школы №22 Егор Сорокин за разработку уникальной настольной игры о Бородинском сражении. Ученик этой же школы Семён Нефёдов тоже завоевал III место за исследование семян чиа. Победителем соревнований в профессиональной номинации «Лучшая работа по математике», специальным призом «Философский камень» и дипломом II степени наградили ученицу 11-го класса лицея ТИУ Марину Милько.

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