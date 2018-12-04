2018-12-04T19:17:31+03:00
Звезды

В Тюменской области стартуют Дни молдавской культуры

Тюменцев и гостей города в этот день ждёт много чего интересного
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Комитет по делам национальностей Тюменской областиФото: Комитет по делам национальностей Тюменской области
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В Тюменской области 8 декабря стартуют Дни молдавской культуры, которые пройдут в Тюменском государственном институте культуры. Как сообщили в комитете по делам национальностей Тюменской области, мероприятие проходит по инициативе Ассоциации молдаван Тюменской области.

Тюменцев и гостей города в этот день ждёт много чего интересного. Так, например, распахнёт двери молдавское подворье Casa Mare. По традиции в гостевой комнате соберут все самое ценное, что есть в доме, стены и пол украсят домоткаными коврами, красный угол – иконой с расшитыми полотенцами, на столе будет стоять глиняная посуда, а в расписной или резной сундук положат приданое для невесты.

Гурманы и ценители молдавской кухни смогут пройти кулинарные мастер-классы по приготовлению мамалыги и плацинды. Здесь же обучат основным элементам национальных танцев – сырбе и хоре, а также обучат паре фраз на молдавском языке. Самые маленькие гости праздника смогут порисовать в художественной студии и познакомиться с молдавскими традициями через рисунок. Продолжит праздничную программу концерт «Цвети, Молдова, красками талантов».

В торжественной церемонии открытия Дней молдавской культуры в Тюменской области примет участие председатель федеральной национально-культурной автономии молдаван России Людмила Корсун.

Напомним, 6 декабря в Тюменской области стартуют Дни культуры коренных малочисленных народов Севера. Главным событием национально-культурного проекта станет открытие этнографического стойбища «Увас мир хот»/ «Дом северных людей».

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