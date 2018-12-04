Тюменским предпринимателям расскажут, как выйти на рынок Японии

4 Дек. 18:56 2018-12-04T18:56:36+03:00

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Тюменские предприниматели 10 декабря смогут принять участие в семинаре «Выход российского малого и среднего бизнеса на зарубежные рынки. Практические мероприятия по укреплению российско-японских торговых отношений», который пройдёт в Тюменском Технопарке (ул. Республики, 142, зал «Сибирь»). Его организатором стали департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области и московский АНО «Японский центр».

Одним из главных направлений деятельности Японского центра является отправка российских специалистов в Японию на стажировку. Лектором семинара выступит автор многих монографий на японском и русском языке, член японской Академии внешней торговли, профессор Университета Кансэй-Гакуйн, Вице-председатель Общества Японо-Российских Связей, внешнеторговый советник и кавалер ордена дружбы РФ Юкио Асадзума.

Основными темами семинара станут: стратегия продвижения предприятия на внешний рынок, в частности на рынок Японии,продвижение компаний, занимающихся сферой услуг за рубежом, основной фактор успеха в организации бизнеса за рубежом и особенности ведения торговли в Японии.

Для участия в Семинаре необходимо до 7 декабря направить заявку (ФИО, название компании, контактная информация) на электронный адрес: DemidenkoYaYu@72to.ru. По вопросам участия в семинаре обращаться к начальнику отдела внешних и межрегиональных связей департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Яне Юрьевне Демиденко, (3452) 55-66-96, 8-919-933-69-48.