2018-12-04T18:49:13+03:00
Экономика

В Тюмени стартовал четвёртый сезон проекта «Это бизнес, детки!»

Участниками станут подростки от 14 до 17 лет
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://vk.com/businessdetkiФото: https://vk.com/businessdetki
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Более 300 школьников в возрасте от 14 до 17 лет, которые объединятся в 25 команд, примут участие в четвёртом сезоне проекта «Это бизнес, детки!». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, он стартовал 28 ноября, в рамках Федеральной программы «Ты – предприниматель».

«Это бизнес, детки!» - образовательная программа для школьников, которая длится две недели. За это время ребята смогут узнать, что значит быть предпринимателем, как разработать собственный бизнес-проект и презентовать его инвесторам, а также как получить предпринимательский опыт. Ребят ждут 5 бизнес-семинаров от экспертов, в качестве наставников команд выступят действующие тюменские предприниматели. Главный приз – поездка команды победителей в Екатеринбург на экскурсию в офис компании «СКБ Контур» и билеты на всю команду в аквапарк «ЛетоЛето».

Проектом сезона 2018 руководит предприниматель, директор компании «РусФорум» Дмитрий Захаров. По его словам, новый сезон проходит в других временных рамках, поэтому у школьников есть отличная возможность пройти по модели взрослых предпринимателей из проекта «Ярмарка инвестиций».

- За несколько недель они создадут бизнес-идею, просчитают ее и представят на суд инвесторов. Мы рассчитываем сформировать и развить не только коммерческую жилку, но и навык поиска инвестиций на свои проекты. Как правило, бизнес быстрее и увереннее развивается при помощи наставника и инвестора, - рассказал Дмитрий.

Напомним, в 2018 году программа Федерального агентства по делам молодежи «Ты – предприниматель» реализуется в 60 российских регионах. В Тюмени организатором программы выступает ООО «Центр Развития Бизнеса» при ТРО «ОПОРА РОССИИ», при поддержке Правительства Тюменской области и Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».

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