2018-12-04T16:28:50+03:00
Общество

Долгострой на Севастопольской в Тюмени, спустя 3 года, сдали в эксплуатацию

34 дольщика, наконец, получат свою недвижимость
Маргарита КАЛИНКИНА
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Долгострой по улице Севастопольская, 2, корп. 4 в Тюмени, наконец, введен в эксплуатацию. В ближайшее время состоится выдача ключей от квартир.

В строительстве участвовали 34 дольщиков, среди них 28 граждан и 6 организаций, сообщили в областной прокуратуре.

Сдать дом планировалось в 2015 году, но застройщик ЗАО «Когорта» свои обязательства не выполнил и несколько раз переносил сроки сдачи объекта. Все это время прокуратура держала на контроле ситуацию. Генеральному директору трижды вносились представления об устранении нарушений закона. По возбужденным падминистративным делам компанию дважды предупреждали на основании ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве домов). Прокурор Ленинского округа Тюмени систематически выезжал на объект в целях контроля за ходом строительства дома.

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