Главная новогодняя елка города возвращается на площадь 400-летия Тюмени
На площадь 400-летия Тюмени возвращается главная новогодняя елка города. Из-за реконструкции площади елку несколько лет устанавливали у Цветного бульвара. В этом году горожан и гостей областной столицы порадует 28-метровая зеленая красавица со световым шатром из гирлянд. Рядом установят ледовые скульптуры Деда Мороза и Снегурочки.
На площади будет работать резиденция зимнего волшебника, а также каток площадью более 4 тысяч квадратных метров. Одним из новых и ярких светодиодных конструкций станет карета Золушки.
Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил руководитель управы Центрального административного округа Владислав Черкашин.
Цветной бульвар в этом году украсит светомузыкальная искусственная ель, будет залит ледовый городок с горками, лабиринтами и скульптурами сказочных персонажей. Установят фотозоны и игровой комплекс «Новогодние шары».
В городе будет установлено также 18 искусственных и 27 живых елей, новогодним убранством оформят 19 улиц, 37 скверов, бульваров и площадей, а также 3 путепровода.
Будут использоваться уже имеющиеся элементы оформления и появятся новые. Например, у моста Влюбленных и ДК «Нефтяник» поставят новые световые конструкции «Новогодний сюрприз» и «Подарки».
Покататься на коньках и ледянках тюменцы смогут в разных частях города. Всего в Тюмени будет установлено и залито более 30 деревянных ледовых горок и 90 катков. Помимо главного катка на площади 400-летия Тюмени, ледовая площадка появится на Набережной, также будут залиты хоккейные корты по месту жительства, катки в скверах и у торговых центров.
В новогодний наряд Тюмень «оденется» к 25 декабря, сообщили в администрации Тюмени.