2018-12-04T15:47:23+03:00
Общество

Главная новогодняя елка города возвращается на площадь 400-летия Тюмени

Вокруг нее зальют каток площадью 4 тысячи квадратных метров
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Главная новогодняя елка города возвращается на площадь 400-летия ТюмениГлавная новогодняя елка города возвращается на площадь 400-летия ТюмениФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

На площадь 400-летия Тюмени возвращается главная новогодняя елка города. Из-за реконструкции площади елку несколько лет устанавливали у Цветного бульвара. В этом году горожан и гостей областной столицы порадует 28-метровая зеленая красавица со световым шатром из гирлянд. Рядом установят ледовые скульптуры Деда Мороза и Снегурочки.

На площади будет работать резиденция зимнего волшебника, а также каток площадью более 4 тысяч квадратных метров. Одним из новых и ярких светодиодных конструкций станет карета Золушки.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил руководитель управы Центрального административного округа Владислав Черкашин.

Цветной бульвар в этом году украсит светомузыкальная искусственная ель, будет залит ледовый городок с горками, лабиринтами и скульптурами сказочных персонажей. Установят фотозоны и игровой комплекс «Новогодние шары».

В городе будет установлено также 18 искусственных и 27 живых елей, новогодним убранством оформят 19 улиц, 37 скверов, бульваров и площадей, а также 3 путепровода.

Будут использоваться уже имеющиеся элементы оформления и появятся новые. Например, у моста Влюбленных и ДК «Нефтяник» поставят новые световые конструкции «Новогодний сюрприз» и «Подарки».

Покататься на коньках и ледянках тюменцы смогут в разных частях города. Всего в Тюмени будет установлено и залито более 30 деревянных ледовых горок и 90 катков. Помимо главного катка на площади 400-летия Тюмени, ледовая площадка появится на Набережной, также будут залиты хоккейные корты по месту жительства, катки в скверах и у торговых центров.

В новогодний наряд Тюмень «оденется» к 25 декабря, сообщили в администрации Тюмени.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские Тюмени прикрыли поставку наркотиков в гипсовых фигурках из Петербурга
Стали известны причины поджога офиса судебных приставов в Тобольске
Уже несколько десятков тюменцев заявились на участие в забеге Дедов Морозов
Тюменские предприниматели расскажут о своём видении развития цифровой экономики
Тюменские молодые врачи посетили тренинг для создания командного духа
В Тюмени определят лучших гонщиков на льду
Врачи ишимской больницы поздравили одиноких стариков с наступающим Новым годом
В Тобольске появится предприятие по производству малеинового ангидрида
В Тобольске задержали мужчину с пятью осетрами
Тюменская предпринимательница стала победителем всероссийской акции Торгово-промышленной палаты
В преддверии нового года тюменцы активно скупают лотерейные билеты
Главу филиала отделения Фонда соцстраха в Тюмени оштрафовали за нарушение прав детей-инвалидов
Он настоящий: ямальцам доказали существование Деда Мороза
Тюмень попала топ-5 российских городов самыми с высокими елками
Пассажирский автобус столкнулся с большегрузом под Тюменью
Более 30 экипажей Росгвардии будут патрулировать Тюмень в Новогодние праздники
Сразу четыре светофора сегодня потухнут в Тюмени
Первое ледовое мероприятие на площади 400-летия Тюмени пройдет 27 декабря
Погода в Тюмени 19 декабря: ожидается похолодание