Главная новогодняя елка города возвращается на площадь 400-летия Тюмени

СЕГОДНЯ 15:42 2018-12-04T15:47:23+03:00

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На площадь 400-летия Тюмени возвращается главная новогодняя елка города. Из-за реконструкции площади елку несколько лет устанавливали у Цветного бульвара. В этом году горожан и гостей областной столицы порадует 28-метровая зеленая красавица со световым шатром из гирлянд. Рядом установят ледовые скульптуры Деда Мороза и Снегурочки.

На площади будет работать резиденция зимнего волшебника, а также каток площадью более 4 тысяч квадратных метров. Одним из новых и ярких светодиодных конструкций станет карета Золушки.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил руководитель управы Центрального административного округа Владислав Черкашин.

Цветной бульвар в этом году украсит светомузыкальная искусственная ель, будет залит ледовый городок с горками, лабиринтами и скульптурами сказочных персонажей. Установят фотозоны и игровой комплекс «Новогодние шары».

В городе будет установлено также 18 искусственных и 27 живых елей, новогодним убранством оформят 19 улиц, 37 скверов, бульваров и площадей, а также 3 путепровода.

Будут использоваться уже имеющиеся элементы оформления и появятся новые. Например, у моста Влюбленных и ДК «Нефтяник» поставят новые световые конструкции «Новогодний сюрприз» и «Подарки».

Покататься на коньках и ледянках тюменцы смогут в разных частях города. Всего в Тюмени будет установлено и залито более 30 деревянных ледовых горок и 90 катков. Помимо главного катка на площади 400-летия Тюмени, ледовая площадка появится на Набережной, также будут залиты хоккейные корты по месту жительства, катки в скверах и у торговых центров.

В новогодний наряд Тюмень «оденется» к 25 декабря, сообщили в администрации Тюмени.