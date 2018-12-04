2018-12-04T15:13:12+03:00
Общество

Джон Траволта и Джеки Чан смогут выиграть поездку в Тюмень

Такой шанс предоставил голливудским звездам проект «Хочу в Тюмень!»
Мария ШЕСТАКОВА
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Дизайнерские открытки с видами Тюмени совсем скоро получат звезды Голливуда. Новогодние послания отправлены Кристиану Бейлу, Дэвиду Духовны, Джону Траволта, Дженифер Лоуренс, Роберту Дауни Младшему, Джеки Чану и другим.

Открытки с красивыми видами местных достопримечательностей и пейзажами подготовили организаторы проекта «Хочу в Тюмень!». Они решили порадовать знаменитых актеров и актрис перед Новым годом и пригласили их в Сибирь.

Кроме посланий голливудские звезды смогут выиграть одну из пяти поездок в Тюмень или один из пятидесяти подарков от партнеров Visit Tyumen. Для этого им нужно сделать фото тюменской открытки и опубликовать его в Instagram, сообщили в Агентстве туризму и продвижению Тюменской области.

Напомним, каждый желающий может отправить открытку с красивым видом Тюмени своим друзьям и близким в любую точку земного шара и пригласить их посетить наш город в новогодние каникулы. Все, кто сделают фото этой открытки – и отправители, и получатели, и разместят снимок в Instagram или «ВКонтакте» с хештегом #хочувтюмень, автоматически становятся участниками розыгрыша призов от организаторов. Пять счастливчиков смогут выиграть для получателей открыток билеты в Тюмень и обратно, еще пятьдесят (это могут быть и отправители, и получатели) – станут обладателями подарков от партнеров.

Итоги розыгрыша будут подведены 22 декабря.

Отметим, что участниками акции в ноябре стали кадеты Президентского кадетского училища. Ко Дню матери семиклассники отправили своим мамам одну или несколько открыток с видами Тюмени. Теперь мамы тоже могут выиграть бесплатную поездку в город.

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