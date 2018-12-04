4 Дек. 14:27 2018-12-04T14:46:30+03:00

Тюменцам предлагают показать свои карнавальные наряды. Фото Департамента по спорту и молодежной политике Тюмени

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Конкурс карнавальных образов среди взрослых и детей стартовал в Тюмени. Горожанам предлагают показать свои идеи в соцсетях. Участие предусмотрено в трех номинациях: семейное фото, оригинальное фото и современный супер-герой. Победитель получит домашний кукольный театр.

Для конкурса подойдут любые кадры - новые и из архива. Они могут быть смешными, серьезными, официальными или неформальными, любительскими или профессиональными. Главное, чтобы на снимках люди были в новогодних костюмах. Одно ограничение - участвовать могут все желающие старше 7 лет.

От одного автора принимается одна работа, на которой обязательно должна быть указана дата и подпись «героев» снимка и хештег #Тюменькарнавальная.

Конкурс проводит городской депаратмент по спорту и молодежной политике. Работы принимаются до 23 декабря включительно. Итоги будут объявлены 24 декабря. Победители получат сертификат на спектакль от выездного театра «Сказочный хоровод» (@skazhorovod), а также сертификаты в батутный парк «Атмосфера» (@atmosferatyumen).

Более подробные условия конкурса здесь.