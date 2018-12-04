2018-12-04T14:09:11+03:00
Происшествия

В Тюмени завершено расследование о краже более 560 млн. рублей из банка

Двое главных обвиняемых находятся в розыске
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тюмени утверждено обвинительное заключение по делу о краже из Сибирского банка реконструкции и развития более 560 млн. рублей. Материалы дела составили 27 томов.

Сейчас с ними знакомятся обвиняемые - три жителя Москвы, Санкт-Петербурга и Орендурга. Еше один совладелец и председатель правления банка Григорий Романюта находится в розыске. В розыске также его соучастница - жительница Иркутска, сообщили в областной прокуратуре.

Преступление было совершено в январе 2018 года, когда председатель банка решил похитить из кассы деньги. Он со своим знакомым из Москвы создал группу, в которую вошли петербуржец, оренбуржец и иркутчанка.

Жительница Иркутска была принята на должность заместителья председателя правления. В этом же меясце были изданы приказы об уходе в отпуск председателя и одного из его замов, отправлены в главный бухгалтер и начальник отдела кассовых операций. 26 января и.о. председателя правления банка получила от кассира ключ от хранилища, уложила деньги в девять спортивных сумок и с помощью сообщника из Оренбурга вынесла из здания.

Около 350 млн. в Тюмени забрал неустановленный мужчина для Романюты. Около 100 млн. рублей взяла себе иркутчанка, которая в ночь на 27 января на арендованном самолете улетела в Москву. Остальная сумма была поделена между другими участниками группы согласно их роли.

Спустя три дня главный бухгалтер обратился в полицию с заявлением о хищении денег. В тот же день было возбуждено уголовное дело.

Троих обвиняемых сразу взяли под стражу. Романюта и его сообщница в феврале объявлены в международный розыск. В феврале у банка была отозвана лицензия, а в марте он признан банкротом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменцам предлагают показать свои карнавальные наряды
В тюменской «Жемчужине Сибири» стартует первый этап Кубка России по биатлону
В Тюмени вновь устроят «Битву снеговиков»
В Тюмени под колеса автобуса попали два подростка
В Тюменском районе ночью 7 декабря перекроют трассу Екатеринбург–Тюмень
Пострадавшая в ДТП под Голышманово беременная женщина остается в реанимации
Тоболяк после поездки в такси с приятелем потерял все деньги с банковской карты
В Тюменской области открыты «горячие линии» по качеству и безопасности детских товаров и новогодних подарков
За сутки шесть жителей Тюмени стали жертвами мобильных мошенников
«Адвокат дьявола» представит Тюмень на областном Чемпионате по повышению правовой грамотности молодежи
Сорокинская семья с семью детьми получила подарок
Жительница Тюменской области украла у подруги набор китайской косметики
Тюменские врачи рассказали, сколько сахара можно съедать в день
Более 189 тысяч тюменских ребятишек отдохнули в загородных центрах в 2018 году
Известный продюсер и режиссер Лина Арифулина поделилась опытом с тюменскими предпринимателями
В Тобольске возобновили конкурс на лучшее оформление города к Новому году
Студенты ТИУ создали установку для домашнего выращивания растений без почвы
Территорию пруда Южный в Тюмени готовят к зимним забавам
Погода 4 декабря в Тюмени: тепло и снегопад
В Тюменской области пройдут Дни культуры коренных малочисленных народов Севера
Тюменцев 8 декабря ждут на продовольственной ярмарке