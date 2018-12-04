2018-12-04T13:12:04+03:00
Спорт

В тюменской «Жемчужине Сибири» стартует первый этап Кубка России по биатлону

В нынешнем сезоне сильнейшие спортсмены страны приедут в город еще дважды
Маргарита КАЛИНКИНА
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Первый этап Кубка России по биатлону стартует сегодня, 4 декабря, в Тюмени. Соревнования принимает Центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».

Из восьми этапов в Тюмени состоится три, включая финал, сообщили в «Жемчужине Сибири». Турнир продлится 4 месяца и будет проходить в 8 городах.

В соревнованиях ожидается участие свыше 200 спортсменов со всей России. Кроме Тюмени старты состоятся в Ижевске, Ханты-Мансийске, Чайковском, Красноярске, Новосибирске, Увате и Уфе.

Кроме декабря на тюменской лыжне спортсмены выступят с17 по 24 февраля и с 28 марта по 4 апреля.

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