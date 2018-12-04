2018-12-04T12:59:40+03:00
Общество

В Тюмени вновь устроят «Битву снеговиков»

В этот раз она состоится в Гилевской роще
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени вновь устроят «Битву снеговиков». Фото t-l.ruВ Тюмени вновь устроят «Битву снеговиков». Фото t-l.ru
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«Битва снеговиков» вновь состоится в Тюмени. В этот раз его проведут не на набережной, а в Гилевской роще. Планируется участие тридцати команд от средних школ, спортшкол и детско-юношеских центров. Заявки принимаются до 17 декабря.

Состязания состоятся 21 и 22 декабря. Для снежных скульптур определено пять номинаций: «Моя Тюмень», «Год театра», «Гороскоп-2019», «Русская сказка», «Любимый мультфильм». На их создание будет выделено 8 часов: 21 декабря с 13 до 19 часов и 22 декабря с 9 до 12 часов.

Каждой команде выделят куб спрессованного снега и обеспечат доступ к водопроводной воде. Командам нужно иметь с собой лопаты, ведро или другую емкость для воды, растворимые в холодной воде краски или краски в баллончиках, декоративные элементы для снеговика.

Участники должны быть тепло одеты и иметь непромокаемые варежки и термос с горячим чаем. На конкурсе будет работать полевая кухня.

Победители будут определены сразу 22 декабря. Работы будут оцениваться по пятибалльной шкале на сложность, оригинальность и аккуратность. Плюсом станет применение украшений.

Напомним, что снежные фигуры Олафа, Винни Пуха, Миньона, хоккеиста, художника и других популярных героев книг и мультиков украшали набережную реки Туры. В конкурсе участвовал 51 творческий коллектив.

В этом году конкурс вновь организует управа Ленинского административного округа Тюмени. Заявки команды могут подавать до 17 декабря в рабочее время по адресу: ул. Мельникайте, 74, каб. 305 или направить почтой на e-mall: Lao@tyumen-city.ru, InochkinaAV@tyumen-city.ru. Получить более подробную информацию можно по телефонам: +7(3452) 20-63-75, 20-30-00.

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