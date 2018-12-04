4 Дек. 12:28 2018-12-04T14:29:49+03:00

В Тюмени под колеса автобуса попали два подростка Фото: Ольга Крыльцова

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Два подростка в Тюмени попали под колеса автобуса. ДТП произошло накануне, 3 декабря, на Московском тракте возле школы № 88. По пешеходному переходу шли 16-летний юноша и его 12-летняя сестра, когда на них наехал автобус №39.

- Обстоятельства ДТП еще выясняются. По предварительным данным, водитель автобуса проехал на красный сигнал светофора, сообщила руководитель отдела пропаганды областной Госавтоинспекции Анжела Борисова.

В результате происшествия, подростки получили травмы. В областном департаменте здравоохранения уточнили, что на место аварии выезжала бригада скорой помощи. Одному ребенку оказали помощь на месте, второго доставили в ОКБ №2, где диагностировали ушибы мягких тканей головы. После оказания всей необходимой помощи его направили на амбулаторное наблюдение.