2018-12-04T14:29:49+03:00
Происшествия

В Тюмени под колеса автобуса попали два подростка

Брат и сестра переходили дорогу по пешеходному переходу
Марина АНТОНОВА
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В Тюмени под колеса автобуса попали два подросткаВ Тюмени под колеса автобуса попали два подросткаФото: Ольга Крыльцова
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Два подростка в Тюмени попали под колеса автобуса. ДТП произошло накануне, 3 декабря, на Московском тракте возле школы № 88. По пешеходному переходу шли 16-летний юноша и его 12-летняя сестра, когда на них наехал автобус №39.

- Обстоятельства ДТП еще выясняются. По предварительным данным, водитель автобуса проехал на красный сигнал светофора, сообщила руководитель отдела пропаганды областной Госавтоинспекции Анжела Борисова.

В результате происшествия, подростки получили травмы. В областном департаменте здравоохранения уточнили, что на место аварии выезжала бригада скорой помощи. Одному ребенку оказали помощь на месте, второго доставили в ОКБ №2, где диагностировали ушибы мягких тканей головы. После оказания всей необходимой помощи его направили на амбулаторное наблюдение.

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