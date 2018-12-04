В Тюменском районе ночью 7 декабря перекроют трассу Екатеринбург–Тюмень

СЕГОДНЯ 11:56 2018-12-04T11:58:34+03:00

Для легковых автомобилей есть объезд

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Движение на федеральной трассе Р-351 Екатеринбург – Тюмень ночью 7 декабря будет закрыто. В Тюменском районе будут монтировать три надземных пешеходных перехода.

Перекрывать движения будут отрезками по 40 минут на участках:

- у поворота на п. Московский, рядом с кафе «Монарх» с 00:00 до 00:40 на км 316+900

- у поворота на д. Посохова с 01:30 до 02:10 на км 312+358;

- у поворота на п. Перевалово с 05:00 до 05:40 на км 305+245.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности строителей, сообщили в Уралуправавтодоре. Водители легкового транспорта объехать данный участок смогут через село Мичурино и деревню Большие Акияры с выездами на Р-351 на 295-м километре и Р-254 "Иртыш" (Червишевский тракт) на 174-м.

До конца года в Тюменском районе Уралуправтодор установит восемь надземных переходов на трассе Екатеринбург-Тюмень. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками и соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.