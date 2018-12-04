2018-12-04T11:19:16+03:00
Происшествия

Тоболяк после поездки в такси с приятелем потерял все деньги с банковской карты

Полиции пришлось искать списанные со счета рубли
Маргарита КАЛИНКИНА
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Житель Тобольска потерял все сбережения с банковской карты после совместного распития с малознакомыми мужчинами.

После совместного застолья он вместе с 18-летним собутыльником отправился домой на такси. В конце поездки тоболяк передал банковскую карту и свой телефон попутчику, чтобы тот рассчитался за поездку. Но тот, воспользовавшись ситуацией, ввел данные банковской карты в своё мобильное приложение и ночью снял все деньги со счета. Владелец карты лишь получил смс о списанных 15,5 тысячах рублей. Мужчина обратился за помощью в полицию.

Стражи порядка быстро нашли собутыльника, задержали и тот во всем сознался. Он сообщил, что деньги уже потратил.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании статьи 158 «Кража». Суда мужчина дожидается под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

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