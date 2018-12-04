4 Дек. 09:59 2018-12-04T10:02:12+03:00

В Тюменской области открыты «горячие линии» по качеству и безопасности детских товаров и новогодних подарков Фото: Ольга Крыльцова

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«Горячую линию» по качеству и безопасности детских товаров и новогодних подарков открыли областное управление Роспотребнадзора и Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области. Эксперты будут принимать звонки до 21 декабря.

Тюмнцев готовы консультировать по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров, по детскому питанию.

Жители Тюменской области смогут получить консультации в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области по номеру телефона: (3452) 20-31-11, 20-22-89, 20-86-66 (вопросы защиты прав потребителей), (3452) 20-24-03, 69-67-84, 8 963 068 79 21(вопросы в области санитарного законодательства), а также в Консультационном центре на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»: (3452) 68-48-94.

Часы работы «горячей линии» Управления Роспотребнадзора:

Понедельник - Четверг: 9.00 - 18.00; Пятница: 9.00 - 16.45; Перерыв: 13.00 – 13.45.

Часы работы «горячей линии» Центра гигиены и эпидемиологии:

Понедельник - Четверг: 8.00 - 17.00; Пятница: 8.00 - 14.30; Перерыв: 12.00 – 12.30.

Для жителей Голышмановского, Армизонского, Аромашевского и Омутинского районов работает телефон: (34546) 2-52-82;

В Ялуторовске, Заводоуковском городском округе, Упоровском, Юргинском и Ялуторовском районах – (34542) 9-03-46, 9-03-48; 2-01-70

В Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах – (34551) 2-37-28 (г. Ишим);

В Бердюжском, Казанском, Сладковском районах – (34553) 4-20-16;

В Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах – (3456) 25-21-83, 24-68-89,24-09-46.

Часы работы горячих линий в территориальных отделах:

Понедельник - Четверг: 8.00 - 16.00; Пятница: 8.00 - 15.45; Перерыв: 12.00 – 12.45.