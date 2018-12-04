2018-12-04T09:51:32+03:00
Происшествия

За сутки шесть жителей Тюмени стали жертвами мобильных мошенников

Полиция призывает граждан быть бдительными
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
За сутки шесть жителей Тюмени стали жертвами мобильных мошенниковЗа сутки шесть жителей Тюмени стали жертвами мобильных мошенниковФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Тюмени активизировались телефонные мошенники. Только за минувшие сутки их жертвами стали шесть человек. Общая сумма ущерба составила почти 200 000 рублей.

Все случаи обмана совершены по одной схеме, отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Неизвестные, представившись сотрудниками службы безопасности банка, звонили тюменцам на сотовые телефоны. Под предлогом предотвращения несанкционированной покупки, либо снятия денежных средств с банковской карты, злоумышленники узнавали её реквизиты, после чего с карты списывались все деньги.

Сейчас полицейские устанавливают личности злоумышленников. При этом стражи порядка настоятельно рекомендуют сохранять смс-сообщения с телефонами, а также входящими звонками злоумышленников для того, чтобы передать их в полицию. Ни в коем случае нельзя продолжать разговор с мошенником и не выполнять никаких действий по их просьбе.

Телефонные мошенники, как правило, работают по двум схемам: либо они присылают смс-сообщение с каким-то текстом, призывающим отправить деньги на специальный номер или позвонить по нему, либо они сами звонят, и, будучи хорошими психологами, завладевают конфиденциальной информацией. При этом каждый человек может стать жертвой мошенничества, если не будет следовать простым правилам безопасности.

Как только вы поняли, что общаетесь с мошенником – незамедлительно прекращайте разговор и сообщайте в правоохранительные органы. Телефон дежурной части УМВД России по г.Тюмени 291-600 или 02.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские Тюмени прикрыли поставку наркотиков в гипсовых фигурках из Петербурга
Стали известны причины поджога офиса судебных приставов в Тобольске
Уже несколько десятков тюменцев заявились на участие в забеге Дедов Морозов
Тюменские предприниматели расскажут о своём видении развития цифровой экономики
Тюменские молодые врачи посетили тренинг для создания командного духа
В Тюмени определят лучших гонщиков на льду
Врачи ишимской больницы поздравили одиноких стариков с наступающим Новым годом
В Тобольске появится предприятие по производству малеинового ангидрида
В Тобольске задержали мужчину с пятью осетрами
Тюменская предпринимательница стала победителем всероссийской акции Торгово-промышленной палаты
В преддверии нового года тюменцы активно скупают лотерейные билеты
Главу филиала отделения Фонда соцстраха в Тюмени оштрафовали за нарушение прав детей-инвалидов
Он настоящий: ямальцам доказали существование Деда Мороза
Тюмень попала топ-5 российских городов самыми с высокими елками
Пассажирский автобус столкнулся с большегрузом под Тюменью
Более 30 экипажей Росгвардии будут патрулировать Тюмень в Новогодние праздники
Сразу четыре светофора сегодня потухнут в Тюмени
Первое ледовое мероприятие на площади 400-летия Тюмени пройдет 27 декабря
Погода в Тюмени 19 декабря: ожидается похолодание