За сутки шесть жителей Тюмени стали жертвами мобильных мошенников

4 Дек. 09:48 2018-12-04T09:51:32+03:00

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В Тюмени активизировались телефонные мошенники. Только за минувшие сутки их жертвами стали шесть человек. Общая сумма ущерба составила почти 200 000 рублей.

Все случаи обмана совершены по одной схеме, отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Неизвестные, представившись сотрудниками службы безопасности банка, звонили тюменцам на сотовые телефоны. Под предлогом предотвращения несанкционированной покупки, либо снятия денежных средств с банковской карты, злоумышленники узнавали её реквизиты, после чего с карты списывались все деньги.

Сейчас полицейские устанавливают личности злоумышленников. При этом стражи порядка настоятельно рекомендуют сохранять смс-сообщения с телефонами, а также входящими звонками злоумышленников для того, чтобы передать их в полицию. Ни в коем случае нельзя продолжать разговор с мошенником и не выполнять никаких действий по их просьбе.

Телефонные мошенники, как правило, работают по двум схемам: либо они присылают смс-сообщение с каким-то текстом, призывающим отправить деньги на специальный номер или позвонить по нему, либо они сами звонят, и, будучи хорошими психологами, завладевают конфиденциальной информацией. При этом каждый человек может стать жертвой мошенничества, если не будет следовать простым правилам безопасности.

Как только вы поняли, что общаетесь с мошенником – незамедлительно прекращайте разговор и сообщайте в правоохранительные органы. Телефон дежурной части УМВД России по г.Тюмени 291-600 или 02.