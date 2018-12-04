«Адвокат дьявола» представит Тюмень на областном Чемпионате по повышению правовой грамотности молодежи

4 Дек. 09:24 2018-12-04T09:26:40+03:00

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Команда школы № 68 «Адвокат дьявола» будет защищать честь Тюмени в финале первого открытого Чемпионата Тюменской области по повышению правовой грамотности среди молодежи. Интеллектуальная игра состоится 14 декабря.

Сильнейшую команду определили на заключительных отборочных ту-рах 30 ноября. Участникам предстояло ответить на непростые вопросы по гражданскому праву и в сфере защиты прав потребителей.

По правилам Чемпионата все ранее набранные баллы у команд-полуфиналистов обнуляются и шансы победить уравниваются. Тем не менее ситуация повторилась, за лидерство вновь боролись «Адвокат дьявола» из школы № 68 и «7 я» (Семья) из школы № 41. Только сейчас в отличие от предыдущих игр получить на один балл больше смогли «адвокаты».

Отметим, что в полуфинале участвовали 17 команд. До этого ребята состязались в знании основ уголовного, авторского, гражданского права и защиты прав потребителей.

Согласно правилам, перед началом игры генеральный директор ООО «Топ лигэл консалтинг» Николай Когошвили провел вводные лекции и практические занятия.

В роли ведущего игры выступил генеральный директор Союза «Запад-но-Сибирская Правовая Палата» ЗСПП Вячеслав Юрковский. Помимо обязательных вопросов он спрашивал игроков по истории права, где за правильные ответы полагались сладкие подарки.

Молодежь очень удивила история об утонувшей в грязи лошади на пе-ресечении улиц Челюскинце и Ленина в 1826 году. Проезжая сейчас по улицам Тюмени себе такой исход даже представить трудно, отметили организаторы - НП «Тюменский деловой Клуб».