2018-12-04T09:26:40+03:00
Общество

«Адвокат дьявола» представит Тюмень на областном Чемпионате по повышению правовой грамотности молодежи

Состязания состоятся 14 декабря
Маргарита КАЛИНКИНА
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«Адвокат дьявола» представит Тюмень на областном Чемпионате по повышению правовой грамотности молодежи. Фото НП «Тюменский деловой Клуб»«Адвокат дьявола» представит Тюмень на областном Чемпионате по повышению правовой грамотности молодежи. Фото НП «Тюменский деловой Клуб»
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Команда школы № 68 «Адвокат дьявола» будет защищать честь Тюмени в финале первого открытого Чемпионата Тюменской области по повышению правовой грамотности среди молодежи. Интеллектуальная игра состоится 14 декабря.

Сильнейшую команду определили на заключительных отборочных ту-рах 30 ноября. Участникам предстояло ответить на непростые вопросы по гражданскому праву и в сфере защиты прав потребителей.

По правилам Чемпионата все ранее набранные баллы у команд-полуфиналистов обнуляются и шансы победить уравниваются. Тем не менее ситуация повторилась, за лидерство вновь боролись «Адвокат дьявола» из школы № 68 и «7 я» (Семья) из школы № 41. Только сейчас в отличие от предыдущих игр получить на один балл больше смогли «адвокаты».

Отметим, что в полуфинале участвовали 17 команд. До этого ребята состязались в знании основ уголовного, авторского, гражданского права и защиты прав потребителей.

Согласно правилам, перед началом игры генеральный директор ООО «Топ лигэл консалтинг» Николай Когошвили провел вводные лекции и практические занятия.

В роли ведущего игры выступил генеральный директор Союза «Запад-но-Сибирская Правовая Палата» ЗСПП Вячеслав Юрковский. Помимо обязательных вопросов он спрашивал игроков по истории права, где за правильные ответы полагались сладкие подарки.

Молодежь очень удивила история об утонувшей в грязи лошади на пе-ресечении улиц Челюскинце и Ленина в 1826 году. Проезжая сейчас по улицам Тюмени себе такой исход даже представить трудно, отметили организаторы - НП «Тюменский деловой Клуб».

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