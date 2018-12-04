Сорокинская семья с семью детьми получила подарок

СЕГОДНЯ 09:04 2018-12-04T09:06:46+03:00

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Семья Ивановых с семью детьми получила 12 кур несушек и специальное оборудование для клеточного содержания птицы в частном подворье. Этот подарок большой семье вручили секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов, глава района Александр Агеев и директор «Уралсибагро» Сергей Ершов.

Евгений, Оксана и их семеро детей в прошлом году въехали в большое новое жилье благодаря проекту «Единой России» «Дом для молодой многодетной сельской семьи». Общая площадь нового дома — 200 квадратных метров, жилая площадь — около 150. Все расходы по строительству дому взял на себя член фракции «Единая Россия» Тюменской областной думы Богдан Богославец.

За год семья обжилась в новом доме, и сейчас супруги строят планы по увеличению личного подворья. Сейчас в хозяйстве у Ивановых есть поросята и куры. В будущем глава семьи Евгений планирует заниматься только птицей. В хозяйстве у них было 17 кур, и яиц и мяса не всегда хватало. Сейчас, благодаря подарку, куриц стало 29. Евгений говорит, что будет постепенно увеличивать птичье поголовье. Реализовать свои планы он сможет с помощью специального оборудования для клеточного содержания птицы, которую он получил в подарок.

Директор «Уралсибагро» Сергей Ершов рассказал, что предприятие стало изготавливать такое оборудование три года назад, и оно позволяет значительно сократить расход корма и воды для птиц, и приносить максимальный доход.

Глава района Александр Агеев подчеркнул: выбор на Ивановых пал не случайно, это большая семья, которая пользуется авторитетом в Сорокинском районе, а родители воспитывают детей в труде.

Андрей Артюхов уверен: подобные семьи нуждаются в поддержке. «Как правило, те, кто становятся участниками проекта «Единой России» «Дом для молодой многодетной сельской семьи», — малообеспеченные семьи, но мы им даем новые возможности. Самое важное — они начинают активно развиваться, у всех растет домашнее хозяйство. Мы им помогаем, даем старт для дальнейшего роста, это много значит для них», — отметил секретарь регионального отделения.

К Новому году многодетную семью и детей из ближайших домов ждет еще один подарок — детский спортивный игровой комплекс от компании «Элитспорт», состоящий из уличной качели, горки в виде медведя, лошадки на пружине и скамейки. Ее предоставил руководитель фракции единороссов Думы поселка Андреевский, генеральный директор компании Рустам Арипов. Игровой комплекс решили установить перед домом Ивановых, чтобы и соседские ребята могли играть там.

Напомним, в рамках регионального проекта «Единой России» «Дом для молодой многодетной сельской семьи» за три года построено уже 15 домов для семей с пятью и более детьми. Дома строятся без привлечения бюджетных средств, на личные средства партийцев и тех, кто присоединился к проекту.