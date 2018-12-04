Жительница Тюменской области украла у подруги набор китайской косметики

4 Дек. 08:58 2018-12-04T09:03:10+03:00

Теперь женщине грозит до двух лет лишения свободы

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Жительницу Тюменской области подозревают в краже китайской косметики у своей подруги. Преступление совершено в селе Слобода-Бешкиль Исетского района.

Женщины вместе в компании отмечали день рождения, а потом одна из них пошла в гости к другой. Там гостья приметила новый набор китайской косметики. Ночью, когда все спали, она сложила в пакет приглянувшиеся крема и, не прощаясь, покинула дом. На следующее утро хозяйка обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Потерпевшая оценила пропажу в 3,5 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». 47-летняя подозреваемая на допросе пояснила, что косметику взяла, чтобы пользоваться ей.

Установлено также, что женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение кражи. Сейчас с нее взята подписка о невыезде. Селянке грозит лишение свободы до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.