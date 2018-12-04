2018-12-04T08:20:21+03:00
Здоровье

Тюменские врачи рассказали, сколько сахара можно съедать в день

Его потребление должно быть ограничено
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские врачи рассказали, сколько сахара можно съедать в деньТюменские врачи рассказали, сколько сахара можно съедать в деньФото: pixabay.com
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Тюменский Областной центр медицинской профилактики и специалисты центра «Эндос» в конце ноября организовали консультационно-диагностический пункт по выявлению и коррекции факторов риска развития сахарного диабета. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, площадкой для проведения была выбрана Тюменская областная Дума.

Из 65 человек, которые прошли обследование у специалистов, выявили превышение показателей уровня сахара и холестерина в крови. У 25-ти человек – повышенное артериальное давление. По словам врача-методиста Областного Центра медицинской профилактики Людмилы Трошевой, сахар сегодня входит во многие продукты питания – сладости, сладкие напитки – и содержит много калорий, но не имеет ни витаминов, ни минералов.

- Чтобы предупредить ожирение, сахарный диабет, сахар не рекомендуется употреблять часто и в больших количествах. Всемирная организация здравоохранения установила, что в день человек должен съедать не более 50 граммов сахара, или его 10 чайных ложечек. Мы же зачастую считаем его только в чистом виде, а ведь сахар есть в кетчупе, в докторской колбасе, и даже в алкоголе, приводит слова Людмилы Трошевой департамент здравоохранения Тюменской области.

Врачи рассказали служащим Тюменской областной Думы о симптомах гипогликемии и гипергликемии и наглядно показали, сколько сахара содержится в тех или иных продуктах питания.

Отметим, что у здоровых людей содержание сахара в крови (натощак) должно быть 3–6 ммоль/л? Если за 1 прием съесть до 150 грамм сахара, то его количество в крови резко увеличится и возникнет гипергликемия. А она, в свою очередь, вызывает патологическую реакцию со стороны поджелудочной железы и почек.

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